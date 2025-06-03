«АвтоВАЗ» покажет россиянам свой первый кроссовер

«АвтоВАЗ» готовит премьеру своего первого кроссовера на ПМЭФ-2025
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«АвтоВАЗ» проведет премьеру первого кроссовера собственной разработки
«АвтоВАЗ» проведет премьеру первого кроссовера собственной разработки Фото:

«АвтоВАЗ» объявил о проведении мировой премьеры первого кроссовера LADA собственной разработки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом сообщает пресс-служба компании.

В «АвтоВАЗЕ» подчеркнули, что премьера кроссовера станет центральным элементом программы участия компании в форуме и продолжит многолетнее сотрудничество с Фондом Росконгресс. Сообщение опубликовано на официальном сайте LADA.

Презентация состоится 18 июня в 13:00 на уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум». В рамках форума компания также представит еще одну новую модель, детали которой пока не раскрываются.

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«АвтоВАЗ» объявил о проведении мировой премьеры первого кроссовера LADA собственной разработки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом сообщает пресс-служба компании. В «АвтоВАЗЕ» подчеркнули, что премьера кроссовера станет центральным элементом программы участия компании в форуме и продолжит многолетнее сотрудничество с Фондом Росконгресс. Сообщение опубликовано на официальном сайте LADA. Презентация состоится 18 июня в 13:00 на уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум». В рамках форума компания также представит еще одну новую модель, детали которой пока не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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