«АвтоВАЗ» покажет россиянам свой первый кроссовер

«АвтоВАЗ» объявил о проведении мировой премьеры первого кроссовера LADA собственной разработки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом сообщает пресс-служба компании.
В «АвтоВАЗЕ» подчеркнули, что премьера кроссовера станет центральным элементом программы участия компании в форуме и продолжит многолетнее сотрудничество с Фондом Росконгресс. Сообщение опубликовано на официальном сайте LADA.
Презентация состоится 18 июня в 13:00 на уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум». В рамках форума компания также представит еще одну новую модель, детали которой пока не раскрываются.
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