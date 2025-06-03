Глава Чайковской академии физкультуры и спорта Демченко сделал первое заявление на посту

Депутат законодательного собрания Пермского края, известный спортсмен-саночник Альберт Демченко прокомментировал свое назначение. Он стал исполняющим обязанности ректора Чайковской государственной академии физической культуры и спорта.
«Хочу особо подчеркнуть, что переход на новую должность не отразится на моей деятельности в качестве депутата. Как и прежде, я продолжу регулярно проводить приемы граждан, работать с обращениями жителей и представлять интересы избирателей на региональном уровне. Совместная работа будет продолжена», — написал Демченко в соцсети «ВКонтакте».
Он также поблагодарил за доверие: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Министра спорта России Михаила Дегтярева, главу регионального ведомства Татьяну Чеснокову. А также весь профессорско-преподавательскому составу Чайковской госакадемии.
Ранее URA.RU сообщало, что приказом министра спорта ректором Чайковской академии физкультуры и спорта, главного спортивного вуза региона, стал депутат ЗС, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко. В мае он отказался от оплачиваемой ставки в краевом парламенте.
Также URA.RU со ссылкой на источник писало, что смену ректора Чайковской академии физкультуры и спорта пролоббировал спортивный комментатор и советник министра образования РФ Дмитрий Губерниев. По мнению собеседника в политэлитах региона, Губерниев постоянно критиковал руководство академии, когда приезжал в Чайковский на спортивные мероприятия. Скорее всего, именно он и пролоббировал в итоге отставку действующего ректора Фанави Зекрина, хотя у того оставалось еще полгода оставалось до окончания контракта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!