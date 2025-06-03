Глава Чайковской академии физкультуры и спорта Демченко сделал первое заявление на посту

Демченко: переход на пост не повлияет на работу депутатом Заксобрания Прикамья
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Он заявил, что переход на новую должность не отразится на его деятельности в качестве депутата
Он заявил, что переход на новую должность не отразится на его деятельности в качестве депутата Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края, известный спортсмен-саночник Альберт Демченко прокомментировал свое назначение. Он стал исполняющим обязанности ректора Чайковской государственной академии физической культуры и спорта.

«Хочу особо подчеркнуть, что переход на новую должность не отразится на моей деятельности в качестве депутата. Как и прежде, я продолжу регулярно проводить приемы граждан, работать с обращениями жителей и представлять интересы избирателей на региональном уровне. Совместная работа будет продолжена», — написал Демченко в соцсети «ВКонтакте».

Он также поблагодарил за доверие: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Министра спорта России Михаила Дегтярева, главу регионального ведомства Татьяну Чеснокову. А также весь профессорско-преподавательскому составу Чайковской госакадемии.

Ранее URA.RU сообщало, что приказом министра спорта ректором Чайковской академии физкультуры и спорта, главного спортивного вуза региона, стал депутат ЗС, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко. В мае он отказался от оплачиваемой ставки в краевом парламенте.

Также URA.RU со ссылкой на источник писало, что смену ректора Чайковской академии физкультуры и спорта пролоббировал спортивный комментатор и советник министра образования РФ Дмитрий Губерниев. По мнению собеседника в политэлитах региона, Губерниев постоянно критиковал руководство академии, когда приезжал в Чайковский на спортивные мероприятия. Скорее всего, именно он и пролоббировал в итоге отставку действующего ректора Фанави Зекрина, хотя у того оставалось еще полгода оставалось до окончания контракта.

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Депутат законодательного собрания Пермского края, известный спортсмен-саночник Альберт Демченко прокомментировал свое назначение. Он стал исполняющим обязанности ректора Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. «Хочу особо подчеркнуть, что переход на новую должность не отразится на моей деятельности в качестве депутата. Как и прежде, я продолжу регулярно проводить приемы граждан, работать с обращениями жителей и представлять интересы избирателей на региональном уровне. Совместная работа будет продолжена», — написал Демченко в соцсети «ВКонтакте». Он также поблагодарил за доверие: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Министра спорта России Михаила Дегтярева, главу регионального ведомства Татьяну Чеснокову. А также весь профессорско-преподавательскому составу Чайковской госакадемии. Ранее URA.RU сообщало, что приказом министра спорта ректором Чайковской академии физкультуры и спорта, главного спортивного вуза региона, стал депутат ЗС, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко. В мае он отказался от оплачиваемой ставки в краевом парламенте. Также URA.RU со ссылкой на источник писало, что смену ректора Чайковской академии физкультуры и спорта пролоббировал спортивный комментатор и советник министра образования РФ Дмитрий Губерниев. По мнению собеседника в политэлитах региона, Губерниев постоянно критиковал руководство академии, когда приезжал в Чайковский на спортивные мероприятия. Скорее всего, именно он и пролоббировал в итоге отставку действующего ректора Фанави Зекрина, хотя у того оставалось еще полгода оставалось до окончания контракта.
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