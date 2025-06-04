Гранатометчик из Пермского края умер во время реабилитации после СВО

В Пермском крае попрощались с гранатометчиком, получившим ранение на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военнослужащим состоялось 4 июня
Прощание с военнослужащим состоялось 4 июня Фото:

Во время реабилитации после участия в спецоперации скончался гранатометчик мотострелкового подразделения Андрей Старков. Он является жителем Верещагино (Пермский край).

«Андрей Старков родился 9 июля 1971 года в Верещагино. После окончания местной школы он поступил в Пермский кооперативный техникум. В дальнейшем работал, в том числе вахтовым методом. Среди его увлечений значилась охота», — сообщает администрация Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте».

Каким образом Андрей Старков попал в зону проведения СВО не уточняется. Однако известно, что он проходил службу в звании рядового. 31 мая 2025 года года он скончался во время реабилитации. Прощание с военнослужащим состоялось 4 июня.

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Во время реабилитации после участия в спецоперации скончался гранатометчик мотострелкового подразделения Андрей Старков. Он является жителем Верещагино (Пермский край). «Андрей Старков родился 9 июля 1971 года в Верещагино. После окончания местной школы он поступил в Пермский кооперативный техникум. В дальнейшем работал, в том числе вахтовым методом. Среди его увлечений значилась охота», — сообщает администрация Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте». Каким образом Андрей Старков попал в зону проведения СВО не уточняется. Однако известно, что он проходил службу в звании рядового. 31 мая 2025 года года он скончался во время реабилитации. Прощание с военнослужащим состоялось 4 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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