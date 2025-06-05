Германия увеличит число военнослужащих после слов о «самой большой угрозе» со стороны России

Писториус заявил, что Германия увеличит число военнослужащих для «новых целей»IMAGO / Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус призван НАТО признать Россию самой большой угрозой для альянса. Он также заявил, что страна увеличит число военнослужащих. Такое заявление он сделал перед встречей НАТО в Брюсселе.
«В декларации саммита НАТО нужно четко указать, что Россия представляет наибольшую угрозу», — приводит слова Писториуса Reuters. Глава оборонного ведомства ФРГ также заявил, что Германии потребуется от 50 000 до 60 000 дополнительных военнослужащих в соответствии с новыми целями НАТО.
Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности Европы и евроатлантических отношений. Он добавил, что для противостояния этим вызовам европейская обороноспособность должна быть оперативно укреплена.
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Министр обороны Германии Борис Писториус призван НАТО признать Россию самой большой угрозой для альянса. Он также заявил, что страна увеличит число военнослужащих. Такое заявление он сделал перед встречей НАТО в Брюсселе. «В декларации саммита НАТО нужно четко указать, что Россия представляет наибольшую угрозу», — приводит слова Писториуса Reuters. Глава оборонного ведомства ФРГ также заявил, что Германии потребуется от 50 000 до 60 000 дополнительных военнослужащих в соответствии с новыми целями НАТО. Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности Европы и евроатлантических отношений. Он добавил, что для противостояния этим вызовам европейская обороноспособность должна быть оперативно укреплена.