Участник ОПГ челябинских дорожников не смог оспорить 6-летний срок в колонии

05 июня 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Бывший специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов, осужденный на шесть лет по делу дорожной ОПГ, не смог срок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, апелляция оставила решение первой инстанции без изменений. «С учетом позиции прокурора Челябинский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворений. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Галлямов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взяток и легализации (отмывании) доходов. Следствие доказало, что он действовал в составе целой ОПГ, лидером которой являлся гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. По итогу Галлямов получил шесть лет колонии строгого режима. Силовики же между тем продолжали «разбирать по частям» преступную группировку. Под следствием оказались чиновники, сотрудники контрольно-надзорных структур, посредники. Связи и деньги не помогли им уйти от ответственности.