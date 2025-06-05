В Пермском крае скончался экс-замглавы администрации Чайковского Редозубов

На 78-м году в Чайковском (Пермский край) скончался Михаил Редозубов. Долгие годы он занимал руководящие посты в местной мэрии.
«Последние несколько лет Редозубов был замглавы администрации по строительству и архитектуре. Кроме того, возглавлял комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Почти два десятка лет назад, в 2006 году, он ушел на пенсию. Однако продолжал активную общественную деятельность. У него была активная жизненная позиция и он оставил след в сердцах многих земляков», — сообщает глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в соцсети «ВКонтакте».
Во время работы в мэрии он получал благодарности и почетные грамоты от главы города. А также от комитета строительства, архитектуры и градостроительства администрации Пермской области.
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