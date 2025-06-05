В Пермском крае скончался экс-замглавы администрации Чайковского Редозубов

05 июня 2025 в 16:54 Размер текста - 17 +

У него была активная жизненная позиция и он оставил след в сердцах многих земляков Денис Моргунов © URA.RU На 78-м году в Чайковском (Пермский край) скончался Михаил Редозубов. Долгие годы он занимал руководящие посты в местной мэрии. «Последние несколько лет Редозубов был замглавы администрации по строительству и архитектуре. Кроме того, возглавлял комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Почти два десятка лет назад, в 2006 году, он ушел на пенсию. Однако продолжал активную общественную деятельность. У него была активная жизненная позиция и он оставил след в сердцах многих земляков», — сообщает глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в соцсети «ВКонтакте». Во время работы в мэрии он получал благодарности и почетные грамоты от главы города. А также от комитета строительства, архитектуры и градостроительства администрации Пермской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 78-м году в Чайковском (Пермский край) скончался Михаил Редозубов. Долгие годы он занимал руководящие посты в местной мэрии. «Последние несколько лет Редозубов был замглавы администрации по строительству и архитектуре. Кроме того, возглавлял комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Почти два десятка лет назад, в 2006 году, он ушел на пенсию. Однако продолжал активную общественную деятельность. У него была активная жизненная позиция и он оставил след в сердцах многих земляков», — сообщает глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в соцсети «ВКонтакте». Во время работы в мэрии он получал благодарности и почетные грамоты от главы города. А также от комитета строительства, архитектуры и градостроительства администрации Пермской области.