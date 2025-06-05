Пермские власти прокомментировали провал на новой пешеходной дорожке на шоссе Космонавтов

Провалы на шоссе Космонавтов в Перми устранят до сдачи дороги в эксплуатацию

Провалы образовались на тротуаре и велодорожке Руслан Яроцкий © URA.RU

Провалы на новом тротуаре на шоссе Космонавтов устранят до сдачи дороги в эксплуатацию. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края. Ранее на разрушенную дорогу жаловались местные жители в соцсетях.

«Действительно, на участке вблизи дома по шоссе Космонавтов, 82 образовалось два провала — на тротуаре и велодорожке. Оба провала будут ликвидированы до завершения всех работ и сдачи дороги в эксплуатацию. Сейчас опасные места обозначены блоками», — сообщили URA.RU в краевом минтрансе.

В ведомстве добавили, что причина провала на тротуаре уточняется. Во время строительства дороги здесь демонтировали овощные ямы, но перед укладкой тротуара рабочие выкопали грунт и не обнаружили неучтенных ям. На велодорожке просел канализационный колодец. «Рабочие разбирают его верхнюю часть, если причина в его состоянии, то будет вызван собственник (соответствующая ресурсоснабжающая организация), который и будет устранять провал», — пояснили в краевом минтрансе.

Ранее URA.RU рассказывало, что на новой пешеходной дорожке на шоссе Космонавтов образовался провал. Фото местные жители поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».