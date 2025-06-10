10 июня 2025

В Екатеринбурге у отдела полиции в толпу мигрантов распылили перцовый баллончик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место вызвали сотрудников ППС (архивное фото)
На место вызвали сотрудников ППС (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в огромной очереди возле миграционного центра на Кислородной распылили перцовый баллончик. Иностранцы начали разбегаться, кашляя и закрывая лица одеждой. Видео с места инцидента появилось в Telegram.

«К миграционному центру выехали представители руководства полка ППС, чьи сотрудники охраняют там общественный порядок. Они должны выяснить, кто распылил газ», — сказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

По его словам, если выяснится, что баллончик использовал сотрудник ППС без достаточных оснований, его привлекут к дисциплинарной ответственности. Если же будет установлено, что это провокация со стороны иностранцев, виновных также привлекут к ответственности.

Совсем недавно скандальный центр для мигрантов на улице Сулимова, 46 закрылся после многочисленных жалоб жителей района и самих посетителей. Его перенесли в отделение полиции на Кислородной, 8.

Одним из наиболее резонансных случаев стала давка, произошедшая 11 марта, когда большая толпа мигрантов буквально снесла дверь центра с петель. Позже люди начали выстраиваться в очереди с ночи, а некоторые даже перепродавали в ней места за десятки тысяч рублей.

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В Екатеринбурге в огромной очереди возле миграционного центра на Кислородной распылили перцовый баллончик. Иностранцы начали разбегаться, кашляя и закрывая лица одеждой. Видео с места инцидента появилось в Telegram. «К миграционному центру выехали представители руководства полка ППС, чьи сотрудники охраняют там общественный порядок. Они должны выяснить, кто распылил газ», — сказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. По его словам, если выяснится, что баллончик использовал сотрудник ППС без достаточных оснований, его привлекут к дисциплинарной ответственности. Если же будет установлено, что это провокация со стороны иностранцев, виновных также привлекут к ответственности. Совсем недавно скандальный центр для мигрантов на улице Сулимова, 46 закрылся после многочисленных жалоб жителей района и самих посетителей. Его перенесли в отделение полиции на Кислородной, 8. Одним из наиболее резонансных случаев стала давка, произошедшая 11 марта, когда большая толпа мигрантов буквально снесла дверь центра с петель. Позже люди начали выстраиваться в очереди с ночи, а некоторые даже перепродавали в ней места за десятки тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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