В Екатеринбурге в огромной очереди возле миграционного центра на Кислородной распылили перцовый баллончик. Иностранцы начали разбегаться, кашляя и закрывая лица одеждой. Видео с места инцидента появилось в Telegram.
«К миграционному центру выехали представители руководства полка ППС, чьи сотрудники охраняют там общественный порядок. Они должны выяснить, кто распылил газ», — сказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
По его словам, если выяснится, что баллончик использовал сотрудник ППС без достаточных оснований, его привлекут к дисциплинарной ответственности. Если же будет установлено, что это провокация со стороны иностранцев, виновных также привлекут к ответственности.
Совсем недавно скандальный центр для мигрантов на улице Сулимова, 46 закрылся после многочисленных жалоб жителей района и самих посетителей. Его перенесли в отделение полиции на Кислородной, 8.
Одним из наиболее резонансных случаев стала давка, произошедшая 11 марта, когда большая толпа мигрантов буквально снесла дверь центра с петель. Позже люди начали выстраиваться в очереди с ночи, а некоторые даже перепродавали в ней места за десятки тысяч рублей.
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