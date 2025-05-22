В Екатеринбурге закроют скандальный центр для мигрантов. Фото, видео

Миграционный центр на улице Сулимова в Екатеринбурге закроют до конца месяца

22 мая 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

Центр на Сулимова переедет (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Миграционный центр на улице Сулимова, 46, в Екатеринбурге прекратит прием иностранных граждан до конца мая. Как сообщил URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, учреждение переезжает в новое здание с более просторными помещениями. Это решение связано с многочисленными жалобами жителей района и самих посетителей центра. «В ближайшие несколько дней, а точнее, на следующей неделе, местные жители, вынужденные наблюдать такую картину практически ежедневно [речь идет о толпах из числа мигрантов], смогут вздохнуть, так как центр переедет в новое здание на Кислородной, где более просторные помещения. А еще в ближайшее время центр на Сулимова вообще будет закрыт, и данная тема должна будет уйти с повестки дня», — отметил полковник Горелых. Центр на Сулимова стал известен на весь регион из-за постоянных инцидентов, связанных с наплывом мигрантов. После изменений в законодательстве поток иностранных граждан, желающих легализовать свое пребывание в России, значительно увеличился. Здание оказалось не рассчитано на столь большое количество посетителей, что привело к огромным очередям и конфликтным ситуациям. Из-за нехватки талонов многие иностранцы вынуждены записываться на прием вручную, в обычной тетради. По словам мигрантов, ежедневно выдается около 100 талонов, и этого количества явно недостаточно. Люди занимают очередь с ночи, а попасть на прием удается далеко не всем. На фоне этого возникла практика перепродажи мест в очереди, стоимость которых доходила до 20 тысяч рублей. Одним из наиболее резонансных случаев стала давка, произошедшая 11 марта, когда большая толпа мигрантов буквально снесла дверь центра с петель. Жители окрестных домов неоднократно высказывали недовольство по поводу постоянных скоплений людей и нарушений порядка у здания центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миграционный центр на улице Сулимова, 46, в Екатеринбурге прекратит прием иностранных граждан до конца мая. Как сообщил URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, учреждение переезжает в новое здание с более просторными помещениями. Это решение связано с многочисленными жалобами жителей района и самих посетителей центра. «В ближайшие несколько дней, а точнее, на следующей неделе, местные жители, вынужденные наблюдать такую картину практически ежедневно [речь идет о толпах из числа мигрантов], смогут вздохнуть, так как центр переедет в новое здание на Кислородной, где более просторные помещения. А еще в ближайшее время центр на Сулимова вообще будет закрыт, и данная тема должна будет уйти с повестки дня», — отметил полковник Горелых. Центр на Сулимова стал известен на весь регион из-за постоянных инцидентов, связанных с наплывом мигрантов. После изменений в законодательстве поток иностранных граждан, желающих легализовать свое пребывание в России, значительно увеличился. Здание оказалось не рассчитано на столь большое количество посетителей, что привело к огромным очередям и конфликтным ситуациям. Из-за нехватки талонов многие иностранцы вынуждены записываться на прием вручную, в обычной тетради. По словам мигрантов, ежедневно выдается около 100 талонов, и этого количества явно недостаточно. Люди занимают очередь с ночи, а попасть на прием удается далеко не всем. На фоне этого возникла практика перепродажи мест в очереди, стоимость которых доходила до 20 тысяч рублей. Одним из наиболее резонансных случаев стала давка, произошедшая 11 марта, когда большая толпа мигрантов буквально снесла дверь центра с петель. Жители окрестных домов неоднократно высказывали недовольство по поводу постоянных скоплений людей и нарушений порядка у здания центра.