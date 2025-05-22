В Екатеринбурге закроют скандальный центр для мигрантов. Фото, видео

Миграционный центр на улице Сулимова в Екатеринбурге закроют до конца месяца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Универсальный миграционный центр. Екатеринбург , мигранты, очередь , оформление документов, универсальный миграционный центр, умц
Центр на Сулимова переедет (архивное фото) Фото:

Миграционный центр на улице Сулимова, 46, в Екатеринбурге прекратит прием иностранных граждан до конца мая. Как сообщил URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, учреждение переезжает в новое здание с более просторными помещениями. Это решение связано с многочисленными жалобами жителей района и самих посетителей центра.

«В ближайшие несколько дней, а точнее, на следующей неделе, местные жители, вынужденные наблюдать такую картину практически ежедневно [речь идет о толпах из числа мигрантов], смогут вздохнуть, так как центр переедет в новое здание на Кислородной, где более просторные помещения. А еще в ближайшее время центр на Сулимова вообще будет закрыт, и данная тема должна будет уйти с повестки дня», — отметил полковник Горелых.

Центр на Сулимова стал известен на весь регион из-за постоянных инцидентов, связанных с наплывом мигрантов. После изменений в законодательстве поток иностранных граждан, желающих легализовать свое пребывание в России, значительно увеличился. Здание оказалось не рассчитано на столь большое количество посетителей, что привело к огромным очередям и конфликтным ситуациям.

Из-за нехватки талонов многие иностранцы вынуждены записываться на прием вручную, в обычной тетради. По словам мигрантов, ежедневно выдается около 100 талонов, и этого количества явно недостаточно. Люди занимают очередь с ночи, а попасть на прием удается далеко не всем. На фоне этого возникла практика перепродажи мест в очереди, стоимость которых доходила до 20 тысяч рублей.

Одним из наиболее резонансных случаев стала давка, произошедшая 11 марта, когда большая толпа мигрантов буквально снесла дверь центра с петель. Жители окрестных домов неоднократно высказывали недовольство по поводу постоянных скоплений людей и нарушений порядка у здания центра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миграционный центр на улице Сулимова, 46, в Екатеринбурге прекратит прием иностранных граждан до конца мая. Как сообщил URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, учреждение переезжает в новое здание с более просторными помещениями. Это решение связано с многочисленными жалобами жителей района и самих посетителей центра. «В ближайшие несколько дней, а точнее, на следующей неделе, местные жители, вынужденные наблюдать такую картину практически ежедневно [речь идет о толпах из числа мигрантов], смогут вздохнуть, так как центр переедет в новое здание на Кислородной, где более просторные помещения. А еще в ближайшее время центр на Сулимова вообще будет закрыт, и данная тема должна будет уйти с повестки дня», — отметил полковник Горелых. Центр на Сулимова стал известен на весь регион из-за постоянных инцидентов, связанных с наплывом мигрантов. После изменений в законодательстве поток иностранных граждан, желающих легализовать свое пребывание в России, значительно увеличился. Здание оказалось не рассчитано на столь большое количество посетителей, что привело к огромным очередям и конфликтным ситуациям. Из-за нехватки талонов многие иностранцы вынуждены записываться на прием вручную, в обычной тетради. По словам мигрантов, ежедневно выдается около 100 талонов, и этого количества явно недостаточно. Люди занимают очередь с ночи, а попасть на прием удается далеко не всем. На фоне этого возникла практика перепродажи мест в очереди, стоимость которых доходила до 20 тысяч рублей. Одним из наиболее резонансных случаев стала давка, произошедшая 11 марта, когда большая толпа мигрантов буквально снесла дверь центра с петель. Жители окрестных домов неоднократно высказывали недовольство по поводу постоянных скоплений людей и нарушений порядка у здания центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...