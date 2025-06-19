19 июня 2025

В Коркино мотоциклист на Yamaha насмерть сбил пенсионерку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклист после ДТП доставлен в больницу
Мотоциклист после ДТП доставлен в больницу Фото:

В Коркино Челябинской области 38-летний мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном для этого месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

«На улице 30 лет ВЛКСМ, около дома № 181, водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на женщину 1951 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. После этого мотоциклист врезался в здание мебельного магазина», — рассказал Сергей Пост, начальник отделения ГАИ ОМВД России по Коркинскому району.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. А водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. На месте ДТП работают сотрудники полиции — им предстоит назначить необходимые экспертизы.

Видео: пресс-служба ГАИ Челябинской области

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В Коркино Челябинской области 38-летний мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном для этого месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области. «На улице 30 лет ВЛКСМ, около дома № 181, водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на женщину 1951 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. После этого мотоциклист врезался в здание мебельного магазина», — рассказал Сергей Пост, начальник отделения ГАИ ОМВД России по Коркинскому району. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. А водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. На месте ДТП работают сотрудники полиции — им предстоит назначить необходимые экспертизы. Видео: пресс-служба ГАИ Челябинской области
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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