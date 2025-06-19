В Коркино Челябинской области 38-летний мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном для этого месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
«На улице 30 лет ВЛКСМ, около дома № 181, водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на женщину 1951 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. После этого мотоциклист врезался в здание мебельного магазина», — рассказал Сергей Пост, начальник отделения ГАИ ОМВД России по Коркинскому району.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. А водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. На месте ДТП работают сотрудники полиции — им предстоит назначить необходимые экспертизы.
Видео: пресс-служба ГАИ Челябинской области
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