У Челябинска появится первый частный город-спутник

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Алексей Текслер (слева) и Василий Курбацких подписали соглашение на площадке ПМЭФ
Алексей Текслер (слева) и Василий Курбацких подписали соглашение на площадке ПМЭФ Фото:

Под Челябинском строится первый частный город, в котором через пять лет будут жить 30 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соглашение о развитии промышленности и градостроительства подписали губернатор Алексей Текслер и учредитель ООО «Эльтаун Девелопмент» Василий Курбацких.

«В рамках соглашения „Эльтаун Девелопмент“ планирует продолжить реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию „Города Эльтаун“ — первого частного города-спутника Челябинска со всей необходимой инфраструктурой для жизни. Строительство началось в 2019 году, к 2030 году здесь будут проживать более 30 тысяч человек. За все время в развитие территории вложат около 75,5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас в городе возведен центр с необходимой инфраструктурой и малоэтажный пригород. В планах — строительство круглогодичного курорта и бизнес-парка. В бизнес-парке разместятся экологически чистые предприятия. Уже собран пул из девяти предприятий на 2,5 тысячи рабочих мест. Также в планах — строительство детских садов, школы и медицинского центра.

Соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Форум проходит с 19 по 22 июня.

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Под Челябинском строится первый частный город, в котором через пять лет будут жить 30 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соглашение о развитии промышленности и градостроительства подписали губернатор Алексей Текслер и учредитель ООО «Эльтаун Девелопмент» Василий Курбацких. «В рамках соглашения „Эльтаун Девелопмент“ планирует продолжить реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию „Города Эльтаун“ — первого частного города-спутника Челябинска со всей необходимой инфраструктурой для жизни. Строительство началось в 2019 году, к 2030 году здесь будут проживать более 30 тысяч человек. За все время в развитие территории вложат около 75,5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе правительства. Сейчас в городе возведен центр с необходимой инфраструктурой и малоэтажный пригород. В планах — строительство круглогодичного курорта и бизнес-парка. В бизнес-парке разместятся экологически чистые предприятия. Уже собран пул из девяти предприятий на 2,5 тысячи рабочих мест. Также в планах — строительство детских садов, школы и медицинского центра. Соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Форум проходит с 19 по 22 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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