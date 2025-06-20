У Челябинска появится первый частный город-спутник

Под Челябинском строится первый частный город, в котором через пять лет будут жить 30 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соглашение о развитии промышленности и градостроительства подписали губернатор Алексей Текслер и учредитель ООО «Эльтаун Девелопмент» Василий Курбацких.
«В рамках соглашения „Эльтаун Девелопмент“ планирует продолжить реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию „Города Эльтаун“ — первого частного города-спутника Челябинска со всей необходимой инфраструктурой для жизни. Строительство началось в 2019 году, к 2030 году здесь будут проживать более 30 тысяч человек. За все время в развитие территории вложат около 75,5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе правительства.
Сейчас в городе возведен центр с необходимой инфраструктурой и малоэтажный пригород. В планах — строительство круглогодичного курорта и бизнес-парка. В бизнес-парке разместятся экологически чистые предприятия. Уже собран пул из девяти предприятий на 2,5 тысячи рабочих мест. Также в планах — строительство детских садов, школы и медицинского центра.
Соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Форум проходит с 19 по 22 июня.
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