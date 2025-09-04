Суд продлил арест экс-владельцу банка «Югра»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арест продлили на три месяца
Арест продлили на три месяца Фото:

Мещанский районный суд продлил арест экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд продлил меру пресечения экс-владельцу банка „Югра“. Постановлением Мещанского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Хотина Алексея Юрьевича на срок три месяца», — сказано в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ — мошенничество. А также преступления по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мещанский районный суд продлил арест экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. «Столичный суд продлил меру пресечения экс-владельцу банка „Югра“. Постановлением Мещанского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Хотина Алексея Юрьевича на срок три месяца», — сказано в сообщении. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ — мошенничество. А также преступления по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...