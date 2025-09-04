Мещанский районный суд продлил арест экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Столичный суд продлил меру пресечения экс-владельцу банка „Югра“. Постановлением Мещанского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Хотина Алексея Юрьевича на срок три месяца», — сказано в сообщении.
Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ — мошенничество. А также преступления по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!