Коммерсанту, фигурировавшему в делах челябинского минстроя, утвердили приговор

Бизнесмену Евгению Юдину, фигурировавшему в уголовных делах челябинского минстроя и осужденного за аферу со стройкой детсада, утвердили 9-летний срок в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Приговор суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Там отметили, что защита Юдина в апелляционной инстанции просила вынести по его делу оправдательный приговор. Адвокаты полагали, что в действиях их подзащитного отсутствует состав преступления. Но суд остался глух к их доводам.
Юдин был задержан летом 2022 года. Его обвинили в мошенничестве при строительстве детсада в Аше. Его арест добавил проблем некогда занимавшему пост директора ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексею Абаимову: последний уже был под следствием, когда задержали Юдина. Бизнесмен же признался, что провернуть аферу ему помог Абаимов.
Вместе с Абаимовым под статью попали занимавшая тогда должность замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов. Всех троих обвинили в многомиллионных махинациях при строительстве объектов.
Сейчас Абаимов находится на фронте. Его подельники ждут решения суда. Юдина же в октябре 2024 года признали виновным и отправили в колонию строгого режима на девять лет. Также с него взыскали 11,6 миллиона в пользу минстроя области.
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