Медведев дал обещание Трампу

Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Медведев в X.
Ранее США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после атак со стороны Израиля, что вызвало резкую критику со стороны России. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал действия США провокационными и нарушающими международное право, подчеркнув, что они могут привести к эскалации конфликта и создать угрозу режиму нераспространения ядерного оружия.
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