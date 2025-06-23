23 июня 2025

Медведев дал обещание Трампу

Медведев: Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев обратился к Трампу
Медведев обратился к Трампу Фото:
новость из сюжета

Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

«Я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Медведев в X. 

Ранее США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после атак со стороны Израиля, что вызвало резкую критику со стороны России. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал действия США провокационными и нарушающими международное право, подчеркнув, что они могут привести к эскалации конфликта и создать угрозу режиму нераспространения ядерного оружия.

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Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.  «Я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Медведев в X.  Ранее США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после атак со стороны Израиля, что вызвало резкую критику со стороны России. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал действия США провокационными и нарушающими международное право, подчеркнув, что они могут привести к эскалации конфликта и создать угрозу режиму нераспространения ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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