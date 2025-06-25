ВС РФ сбили четыре украинских беспилотника над Крымом

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Все попытки проникновения дронов были успешно пресечены
Все попытки проникновения дронов были успешно пресечены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники ночью атаковали территорию Крыма. Четыре БПЛА уничтожено силами ПВО.

Видео распространил telegram-канал «Mash на волне». На видео, снятых очевидцами, отчетливо слышен звук пролетающего беспилотного летательного аппарата. Звук напоминает жужжание работающего мотора дрона. При этом на кадрах отсутствуют взрывы или световые вспышки. Все попытки проникновения дронов были успешно пресечены.

Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи над Крымом силами противовоздушной обороны было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. Атаки были зафиксированы в период с 22:45 до 5:40 по московскому времени. Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее заявлял об усилении мер безопасности и обороны на полуострове. По его словам, большинство ракетных и дроновых атак на Крым купируются средствами ПВО еще над морем, не допуская их проникновения вглубь территории.

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Украинские беспилотники ночью атаковали территорию Крыма. Четыре БПЛА уничтожено силами ПВО. Видео распространил telegram-канал «Mash на волне». На видео, снятых очевидцами, отчетливо слышен звук пролетающего беспилотного летательного аппарата. Звук напоминает жужжание работающего мотора дрона. При этом на кадрах отсутствуют взрывы или световые вспышки. Все попытки проникновения дронов были успешно пресечены. Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи над Крымом силами противовоздушной обороны было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. Атаки были зафиксированы в период с 22:45 до 5:40 по московскому времени. Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее заявлял об усилении мер безопасности и обороны на полуострове. По его словам, большинство ракетных и дроновых атак на Крым купируются средствами ПВО еще над морем, не допуская их проникновения вглубь территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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