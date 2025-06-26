Москвичей предупредили о резкой смене погоды

До конца июня в Москве температура воздуха не поднимется выше 20 градусов, а жаркая погода вернется только к середине июля. Метеоролог, ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, почему сейчас температура ниже нормы.
«Из-за плотного ветра с северного направления ожидать тепла москвичам не стоит. В отдельные дни, в пятницу, например, температура будет на 3-3,5 градуса ниже нормы. Ночью температура будет в пределах 12-13 градусов, что тоже ниже нормы. То есть ночью мы не будем добирать до нормы температуру и тепло не будет накапливаться», — поделилась эксперт с радио Sputnik.
Комфортная температура в дневные и ночные часы в Москву вернется со второй-третьей недели июля. Она составит 22-25 градусов.
Ранее сообщалось, что 27 июня Землю ожидает красный уровень магнитного шторма. Это может повлиять на атмосферные явления и общее самочувствие людей. По мнению синоптиков, буря затянется на несколько дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.