Москвичей предупредили о резкой смене погоды

До конца июня температура в Москве не поднимется выше 20 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура в Москве будет ниже нормы до конца июня
Температура в Москве будет ниже нормы до конца июня Фото:

До конца июня в Москве температура воздуха не поднимется выше 20 градусов, а жаркая погода вернется только к середине июля. Метеоролог, ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, почему сейчас температура ниже нормы.

«Из-за плотного ветра с северного направления ожидать тепла москвичам не стоит. В отдельные дни, в пятницу, например, температура будет на 3-3,5 градуса ниже нормы. Ночью температура будет в пределах 12-13 градусов, что тоже ниже нормы. То есть ночью мы не будем добирать до нормы температуру и тепло не будет накапливаться», — поделилась эксперт с радио Sputnik.

Комфортная температура в дневные и ночные часы в Москву вернется со второй-третьей недели июля. Она составит 22-25 градусов.

Ранее сообщалось, что 27 июня Землю ожидает красный уровень магнитного шторма. Это может повлиять на атмосферные явления и общее самочувствие людей. По мнению синоптиков, буря затянется на несколько дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До конца июня в Москве температура воздуха не поднимется выше 20 градусов, а жаркая погода вернется только к середине июля. Метеоролог, ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, почему сейчас температура ниже нормы. «Из-за плотного ветра с северного направления ожидать тепла москвичам не стоит. В отдельные дни, в пятницу, например, температура будет на 3-3,5 градуса ниже нормы. Ночью температура будет в пределах 12-13 градусов, что тоже ниже нормы. То есть ночью мы не будем добирать до нормы температуру и тепло не будет накапливаться», — поделилась эксперт с радио Sputnik. Комфортная температура в дневные и ночные часы в Москву вернется со второй-третьей недели июля. Она составит 22-25 градусов. Ранее сообщалось, что 27 июня Землю ожидает красный уровень магнитного шторма. Это может повлиять на атмосферные явления и общее самочувствие людей. По мнению синоптиков, буря затянется на несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...