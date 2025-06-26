Наркодилер из Екатеринбурга, обвиненный в похищении сына, попал под атаку дронов

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Контртеррористические учения ФСБ на территории города Снежинск. Челябинск, силовики, армия, военные, снайпер, вооруженные силы, медицинская аптечка
Константин Буйновский ушел на фронт в конце 2024-го Фото:

Екатеринбуржец Константин Буйновский, осужденный в прошлом году по «наркотической» статье, пропал без вести в зоне спецоперации на Украине после атаки вражеского БПЛА. Об этом URA.RU рассказал родственник мужчины.

«20 января Константин выполнял боевую задачу в населенном пункте Орехово-Васильевка (ДНР) и попал под атаку дронов и миномета. После этого он пропал», — сказал собеседник агентства.

Буйновского приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хранении запрещенных веществ в июне 2024-го. В декабре он подписал контракт с МО РФ. Месяц назад в челябинском суде прошла кассация, приговор оставили без изменений. Но, по данным агентства, защитники не подавали жалобу в суд, вероятно, это сделал сам Буйновский еще до своей пропажи.

С 2023-го Константин судился с бывшей женой. Она хотела ограничить ему общение с сыном. В мае прошлого года он чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру.

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Екатеринбуржец Константин Буйновский, осужденный в прошлом году по «наркотической» статье, пропал без вести в зоне спецоперации на Украине после атаки вражеского БПЛА. Об этом URA.RU рассказал родственник мужчины. «20 января Константин выполнял боевую задачу в населенном пункте Орехово-Васильевка (ДНР) и попал под атаку дронов и миномета. После этого он пропал», — сказал собеседник агентства. Буйновского приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хранении запрещенных веществ в июне 2024-го. В декабре он подписал контракт с МО РФ. Месяц назад в челябинском суде прошла кассация, приговор оставили без изменений. Но, по данным агентства, защитники не подавали жалобу в суд, вероятно, это сделал сам Буйновский еще до своей пропажи. С 2023-го Константин судился с бывшей женой. Она хотела ограничить ему общение с сыном. В мае прошлого года он чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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