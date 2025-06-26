26 июня 2025

Под Усть-Катавом выезд на встречку под дождем привел к гибели водителя

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Водитель выехал на встречную полосу в ливень (архивное фото)
Водитель выехал на встречную полосу в ливень (архивное фото) Фото:

На трассе М5 в Усть-Катавском районе Челябинской области погиб 25-летний водитель, который выехал на встречную полосу под дождем. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В 12:35 на 1634 км автодороги Москва-Челябинск 25-летний водитель, управляя автомобилем Brilliance, по предварительным данным, в условиях дождя выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с автомобилем Toyota Avensis, под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля Brilliance от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе областного ведомства, пассажир автомобиля Toyota Avensis 1988 года рождения получила ранение, предварительно назначено амбулаторное лечение. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции.

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На трассе М5 в Усть-Катавском районе Челябинской области погиб 25-летний водитель, который выехал на встречную полосу под дождем. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «В 12:35 на 1634 км автодороги Москва-Челябинск 25-летний водитель, управляя автомобилем Brilliance, по предварительным данным, в условиях дождя выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с автомобилем Toyota Avensis, под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля Brilliance от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в пресс-службе областного ведомства, пассажир автомобиля Toyota Avensis 1988 года рождения получила ранение, предварительно назначено амбулаторное лечение. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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