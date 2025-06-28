В Соликамске осудят банду, оставившую город без телефонной связи

В Соликамске (Пермский край) перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в серии краж телефонного кабеля, из-за которых жители города и важных соцобъектов не раз оставались без связи. По данным местной полиции, злоумышленники орудовали преимущественно в микрорайоне Боровск.
«Общий ущерб от преступных действий превысил 400 тысяч рублей, оператор связи признан потерпевшей стороной. Уголовное дело о хищении кабеля будет рассматривать судья Юрий Анфалов, дата первого заседания еще не назначена», — на делопроизводство ссылается портал Properm.
Первым в мае 2024 года задержали 38-летнего местного жителя с мотком провода в 23,5 метра. Позднее обезвредили еще троих. Двое — это родные братья, последняя из четверки — молодая женщина. В отношении каждого члена банды возбудили дело по двум статьям УК о краже и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.
Ранее в Соликамске уже фиксировались происшествия, связанные с нарушением работы связи: в 2024 году местный житель был задержан по подозрению в поджоге двух станций мобильной связи, что квалифицировалось как террористический акт. Тогда, по данным следствия, его действия были направлены на дестабилизацию работы государственных органов и запугивание населения.
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