28 июня 2025

В Соликамске осудят банду, оставившую город без телефонной связи

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Общий ущерб от действий преступной группы оценивается в несколько сотен тысяч рублей
Общий ущерб от действий преступной группы оценивается в несколько сотен тысяч рублей Фото:

В Соликамске (Пермский край) перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в серии краж телефонного кабеля, из-за которых жители города и важных соцобъектов не раз оставались без связи. По данным местной полиции, злоумышленники орудовали преимущественно в микрорайоне Боровск.

«Общий ущерб от преступных действий превысил 400 тысяч рублей, оператор связи признан потерпевшей стороной. Уголовное дело о хищении кабеля будет рассматривать судья Юрий Анфалов, дата первого заседания еще не назначена», — на делопроизводство ссылается портал Properm.

Первым в мае 2024 года задержали 38-летнего местного жителя с мотком провода в 23,5 метра. Позднее обезвредили еще троих. Двое — это родные братья, последняя из четверки — молодая женщина. В отношении каждого члена банды возбудили дело по двум статьям УК о краже и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

Ранее в Соликамске уже фиксировались происшествия, связанные с нарушением работы связи: в 2024 году местный житель был задержан по подозрению в поджоге двух станций мобильной связи, что квалифицировалось как террористический акт. Тогда, по данным следствия, его действия были направлены на дестабилизацию работы государственных органов и запугивание населения.

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В Соликамске (Пермский край) перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в серии краж телефонного кабеля, из-за которых жители города и важных соцобъектов не раз оставались без связи. По данным местной полиции, злоумышленники орудовали преимущественно в микрорайоне Боровск. «Общий ущерб от преступных действий превысил 400 тысяч рублей, оператор связи признан потерпевшей стороной. Уголовное дело о хищении кабеля будет рассматривать судья Юрий Анфалов, дата первого заседания еще не назначена», — на делопроизводство ссылается портал Properm. Первым в мае 2024 года задержали 38-летнего местного жителя с мотком провода в 23,5 метра. Позднее обезвредили еще троих. Двое — это родные братья, последняя из четверки — молодая женщина. В отношении каждого члена банды возбудили дело по двум статьям УК о краже и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Ранее в Соликамске уже фиксировались происшествия, связанные с нарушением работы связи: в 2024 году местный житель был задержан по подозрению в поджоге двух станций мобильной связи, что квалифицировалось как террористический акт. Тогда, по данным следствия, его действия были направлены на дестабилизацию работы государственных органов и запугивание населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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