Во Львовской области жителей призвали не выходить на улицу после взрывов

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Взрыв и мощный пожар начались на объекте промышленной инфраструктуры в Дрогобыче
Взрыв и мощный пожар начались на объекте промышленной инфраструктуры в Дрогобыче Фото:

Власти Дрогобыча во Львовской области Украины призвали жителей оставаться дома и закрыть окна из-за взрыва и мощного пожара на объекте промышленной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Дрогобычского городского совета.

«Дрогобычский горсовет совместно с правоохранительными органами и ГСЧС рекомендуют гражданам оставаться в помещениях и закрыть окна», — говорится в сообщении. Отмечается, что чрезвычайные службы работают в усиленном режиме, а специалисты проверяют качество воздуха и уровень радиации из-за задымления.

Какой именно объект пострадал в результате взрыва, не уточняется, но, по предположениям, речь может идти о Дрогобычском нефтеперерабатывающем заводе, который в советское время был одним из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. На месте работают специалисты.

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Власти Дрогобыча во Львовской области Украины призвали жителей оставаться дома и закрыть окна из-за взрыва и мощного пожара на объекте промышленной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Дрогобычского городского совета. «Дрогобычский горсовет совместно с правоохранительными органами и ГСЧС рекомендуют гражданам оставаться в помещениях и закрыть окна», — говорится в сообщении. Отмечается, что чрезвычайные службы работают в усиленном режиме, а специалисты проверяют качество воздуха и уровень радиации из-за задымления. Какой именно объект пострадал в результате взрыва, не уточняется, но, по предположениям, речь может идти о Дрогобычском нефтеперерабатывающем заводе, который в советское время был одним из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. На месте работают специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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