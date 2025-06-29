Во Львовской области жителей призвали не выходить на улицу после взрывов

Власти Дрогобыча во Львовской области Украины призвали жителей оставаться дома и закрыть окна из-за взрыва и мощного пожара на объекте промышленной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Дрогобычского городского совета.
«Дрогобычский горсовет совместно с правоохранительными органами и ГСЧС рекомендуют гражданам оставаться в помещениях и закрыть окна», — говорится в сообщении. Отмечается, что чрезвычайные службы работают в усиленном режиме, а специалисты проверяют качество воздуха и уровень радиации из-за задымления.
Какой именно объект пострадал в результате взрыва, не уточняется, но, по предположениям, речь может идти о Дрогобычском нефтеперерабатывающем заводе, который в советское время был одним из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. На месте работают специалисты.
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