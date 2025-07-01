01 июля 2025

Боец РМК завоевал золото на чемпионате мира по тайскому боксу

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Эдуард Сайк ехал на турнир в качестве тренера
Эдуард Сайк ехал на турнир в качестве тренера Фото:

Спортсмен Академии единоборств РМК (штаб-квартира в Екатеринбурге) и команды «Архангел Михаил» Эдуард Сайк выиграл золото на чемпионате мира WBC по тайскому боксу. На турнир в итальянскую Верону Сайк поехал в качестве тренера, но в последний момент решил выйти на ринг, рассказали URA.RU представители промоушена.

«В финале Эдуард сошелся с американским кикбоксером, чемпионом США и чемпионом мира 2024 года Тайрелом Джошуэй. По итогам трех раундов Эдуард одержал уверенную победу решением судей и завоевал золотую медаль престижного турнира», — сказали они.

Изначально Сайк не планировал участвовать в соревнованиях — он сам готовил команду к выступлению. Однако из-за проблем с визами только трое бойцов смогли приехать на турнир. «В итоге в последнюю неделю я принял решение, что буду боксировать cfv. Тайский бокс — это мой родной вид спорта, и я на самом деле даже соскучился по любительским соревнованиям», — поделился спортсмен.

Кроме него, на пьедестал почета поднялись еще два бойца РМК — Иван Романов и Егор Мазин — завоевали бронзовые медали. К чемпионату их готовил Сайк.

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Спортсмен Академии единоборств РМК (штаб-квартира в Екатеринбурге) и команды «Архангел Михаил» Эдуард Сайк выиграл золото на чемпионате мира WBC по тайскому боксу. На турнир в итальянскую Верону Сайк поехал в качестве тренера, но в последний момент решил выйти на ринг, рассказали URA.RU представители промоушена. «В финале Эдуард сошелся с американским кикбоксером, чемпионом США и чемпионом мира 2024 года Тайрелом Джошуэй. По итогам трех раундов Эдуард одержал уверенную победу решением судей и завоевал золотую медаль престижного турнира», — сказали они. Изначально Сайк не планировал участвовать в соревнованиях — он сам готовил команду к выступлению. Однако из-за проблем с визами только трое бойцов смогли приехать на турнир. «В итоге в последнюю неделю я принял решение, что буду боксировать cfv. Тайский бокс — это мой родной вид спорта, и я на самом деле даже соскучился по любительским соревнованиям», — поделился спортсмен. Кроме него, на пьедестал почета поднялись еще два бойца РМК — Иван Романов и Егор Мазин — завоевали бронзовые медали. К чемпионату их готовил Сайк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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