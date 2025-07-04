Волонтер из Екатеринбурга стал лучшим в стране по борьбе за федеральные деньги

Екатеринбуржец Аксенов собрал семь тысяч голосов в рамках нацпроекта ФКГС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2024 году Максим Аксенов помогал в сборе голосов в рамках проекта ФКГС
В 2024 году Максим Аксенов помогал в сборе голосов в рамках проекта ФКГС Фото:

Максим Аксенов, 16-летний волонтер из Екатеринбурга, стал лидером по сбору голосов (семь тысяч) в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В том числе, благодаря его активному участию, город получит федеральное финансирование на благоустройство в 2026 году парка-победителя — набережной реки Исеть и Ольховки. Было собрано 393 тысячи — больше заданного плана для получения поддержки. Об этом мэр рассказал в выпуске телепрограммы «Екатеринбург. Алексей Орлов» на канале «Россия 24». 

«В этом году он [Максим] поставил абсолютный рекорд, собрал семь тысяч голосов. Как только были подведены итоги на федеральном уровне, у меня состоялась встреча с министром строительства ЖКХ РФ [Иреком Файзуллиным]. Я ему рассказал про опыт, который позволил нам набрать такое количество голосов, про нашего волонтера, который является лучшим волонтером РФ. Я предложил министру подумать на федеральном уровне, как отметить и города, которые активно участвовали, и ребят волонтеров», — заявил Орлов. 

Аксенов второй год помогает городу в сборе голосов в рамках проекта ФГКС. Первый раз волонтер участвовал в 2024 году. 

Второй этап голосования в 2025 году в рамках ФКГС стартовал 21 апреля и завершился 12 июня. За это время жители должны были выбрать один из восьми парков, который благоустроят в 2026 году. Помогли в сборе голосов четыре тысячи волонтеров. Их результат — 270 тысяч голосов.   

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Максим Аксенов, 16-летний волонтер из Екатеринбурга, стал лидером по сбору голосов (семь тысяч) в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В том числе, благодаря его активному участию, город получит федеральное финансирование на благоустройство в 2026 году парка-победителя — набережной реки Исеть и Ольховки. Было собрано 393 тысячи — больше заданного плана для получения поддержки. Об этом мэр рассказал в выпуске телепрограммы «Екатеринбург. Алексей Орлов» на канале «Россия 24».  «В этом году он [Максим] поставил абсолютный рекорд, собрал семь тысяч голосов. Как только были подведены итоги на федеральном уровне, у меня состоялась встреча с министром строительства ЖКХ РФ [Иреком Файзуллиным]. Я ему рассказал про опыт, который позволил нам набрать такое количество голосов, про нашего волонтера, который является лучшим волонтером РФ. Я предложил министру подумать на федеральном уровне, как отметить и города, которые активно участвовали, и ребят волонтеров», — заявил Орлов.  Аксенов второй год помогает городу в сборе голосов в рамках проекта ФГКС. Первый раз волонтер участвовал в 2024 году.  Второй этап голосования в 2025 году в рамках ФКГС стартовал 21 апреля и завершился 12 июня. За это время жители должны были выбрать один из восьми парков, который благоустроят в 2026 году. Помогли в сборе голосов четыре тысячи волонтеров. Их результат — 270 тысяч голосов.   
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...