Волонтер из Екатеринбурга стал лучшим в стране по борьбе за федеральные деньги

Максим Аксенов, 16-летний волонтер из Екатеринбурга, стал лидером по сбору голосов (семь тысяч) в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В том числе, благодаря его активному участию, город получит федеральное финансирование на благоустройство в 2026 году парка-победителя — набережной реки Исеть и Ольховки. Было собрано 393 тысячи — больше заданного плана для получения поддержки. Об этом мэр рассказал в выпуске телепрограммы «Екатеринбург. Алексей Орлов» на канале «Россия 24».
«В этом году он [Максим] поставил абсолютный рекорд, собрал семь тысяч голосов. Как только были подведены итоги на федеральном уровне, у меня состоялась встреча с министром строительства ЖКХ РФ [Иреком Файзуллиным]. Я ему рассказал про опыт, который позволил нам набрать такое количество голосов, про нашего волонтера, который является лучшим волонтером РФ. Я предложил министру подумать на федеральном уровне, как отметить и города, которые активно участвовали, и ребят волонтеров», — заявил Орлов.
Аксенов второй год помогает городу в сборе голосов в рамках проекта ФГКС. Первый раз волонтер участвовал в 2024 году.
Второй этап голосования в 2025 году в рамках ФКГС стартовал 21 апреля и завершился 12 июня. За это время жители должны были выбрать один из восьми парков, который благоустроят в 2026 году. Помогли в сборе голосов четыре тысячи волонтеров. Их результат — 270 тысяч голосов.
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