Россиян предупредили о резком росте на авиабилеты осенью

С осени 2025 года стоимость авиабилетов в России может заметно вырасти из-за введения дополнительного инфраструктурного сбора для авиаперевозчиков. Об этом сообщила профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
«В цену авиабилета будет включена доля затрат, связанных с обновлением аэропортовой инфраструктуры», — пояснила Проданова. Ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она напомнила, что на сегодняшний день в России действует 225 аэропортов. Согласно планам, к 2030 году их количество должно возрасти до 242. При этом свыше половины российских аэропортов требуют проведения реконструкции, капитального ремонта либо возведения новых объектов.
По ее словам, модернизация авиационной инфраструктуры проводится в рамках федеральной программы «Развитие опорной сети аэродромов» и рассчитана до 2030 года. В ближайшие пять лет планируется обновление не менее 75 аэропортов, на что выделено порядка 250 млрд рублей. Для выполнения этих задач предусматривается привлечение инвестиций, в том числе из частного сектора.
Специалист уточнила, что предварительные расчеты показывают: при государственном софинансировании тарифная нагрузка на одного пассажира может составить около 150 рублей. Однако, учитывая постоянный рост расходов авиакомпаний на поддержание парка самолетов, повышение стоимости билетов представляется неизбежным.
Ранее сообщалось, что аэропорт «Домодедово» с 1 июля поднимет часть тарифов на оказываемые услуги примерно на 7% для российских авиакомпаний. Плата за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях увеличится на 6,8% с 440 рублей до 470 рублей, передает «Национальная служба новостей».
Как заявил руководитель отдела мобильной рекламы в digital-агентстве RTA Михаил Требухов, цена авиабилетов может варьироваться в зависимости от устройства, с которого совершается покупка. Как отметил эксперт, при покупке билетов с помощью iPhone их стоимость может быть на 5–7% выше, чем при оформлении через устройства на платформе Android, передает 360.ru.
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