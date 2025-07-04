От «Волги» до Pontiac: свердловчанам устроили настоящее путешествие во времени. Фото, видео

В музейном комплексе Верхней Пышмы дан старт шестому ретро-ралли «Кубок Урала»

05 июля 2025 в 13:36 Размер текста - 17 +

Шестой «Кубок Урала» стартовал в Верхней Пышме Фото: Илья Московец © URA.RU В Верхней Пышме проходит шестое ретро-ралли «Кубок Урала». На площадке музейного комплекса с самого утра царит оживленная атмосфера: участники и зрители собираются у стартовой арки, чтобы стать свидетелями уникального автомобильного праздника. Корреспондент URA.RU присоединился к экипажу легендарного ГАЗ-21Р «Волга» 1965 года — автомобиля, который сам по себе уже часть истории. Минуты перед стартом: ожидание и волнение Перед стартом в воздухе ощущается особое напряжение. Пилоты и штурманы занимают места в салонах, проверяют приборы и изучают маршрутные листы. Многие из этих машин еще вчера стояли в музейных залах, а сегодня готовы вновь отправиться в путь. Каждая минута ожидания — как отдельное событие. Под аплодисменты зрителей экипажи выводят свои автомобили на старт, и вот уже первый участник уходит на дистанцию. Парад автомобилей: встреча эпох и стилей В этом году на трассу вышли более пятидесяти ретроавтомобилей. В их числе — советские «Волги», «ЗиСы», а также представители зарубежного автопрома: Chevrolet corvette sti (1963 г. в.), Pontiac GTO (1966 г. в.), Cadillac 62 series (1959 г. в.), Alfa Romeo 75 (1991 г. в.), Porsche 911s (1969 г. в.). Такое разнообразие техники встречается только на подобных ралли, где каждая машина — живая легенда. Особенности соревнования: точность и командная работа Ретро-ралли «Кубок Урала» проводится с 2019 года и успело завоевать популярность среди коллекционеров и автолюбителей. Главное здесь — не скорость, а точность прохождения маршрута. В экипажах ценятся внимание к деталям и слаженность действий. Возраст автомобилей — не менее 30 лет, что придает событию особую атмосферу. Зрители: праздник для всей семьи Организаторы отмечают, что ежегодно на старте и финише собирается более 3 000 зрителей. Для многих это возможность увидеть вживую автомобили, которые когда-то были символами ушедших эпох. На площадке царит атмосфера большого семейного праздника: дети фотографируются с машинами, взрослые делятся воспоминаниями о прошлом. На трассе: эмоции за рулем раритета Журналист URA.RU, прокатившись на ГАЗ-21Р, отмечает: управление классическим автомобилем требует особого подхода. Плавность хода, уникальное переключение передач и неповторимый дух времени — все это становится частью незабываемого опыта. На трассе ретроавтомобили словно возвращаются к жизни, вновь показывая свой характер и возможности. Так, шестой «Кубок Урала» не только собрал автолюбителей и коллекционеров, но и подарил зрителям настоящее путешествие во времени — на колесах легендарных машин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме проходит шестое ретро-ралли «Кубок Урала». На площадке музейного комплекса с самого утра царит оживленная атмосфера: участники и зрители собираются у стартовой арки, чтобы стать свидетелями уникального автомобильного праздника. Корреспондент URA.RU присоединился к экипажу легендарного ГАЗ-21Р «Волга» 1965 года — автомобиля, который сам по себе уже часть истории. Минуты перед стартом: ожидание и волнение Перед стартом в воздухе ощущается особое напряжение. Пилоты и штурманы занимают места в салонах, проверяют приборы и изучают маршрутные листы. Многие из этих машин еще вчера стояли в музейных залах, а сегодня готовы вновь отправиться в путь. Каждая минута ожидания — как отдельное событие. Под аплодисменты зрителей экипажи выводят свои автомобили на старт, и вот уже первый участник уходит на дистанцию. Парад автомобилей: встреча эпох и стилей В этом году на трассу вышли более пятидесяти ретроавтомобилей. В их числе — советские «Волги», «ЗиСы», а также представители зарубежного автопрома: Chevrolet corvette sti (1963 г. в.), Pontiac GTO (1966 г. в.), Cadillac 62 series (1959 г. в.), Alfa Romeo 75 (1991 г. в.), Porsche 911s (1969 г. в.). Такое разнообразие техники встречается только на подобных ралли, где каждая машина — живая легенда. Особенности соревнования: точность и командная работа Ретро-ралли «Кубок Урала» проводится с 2019 года и успело завоевать популярность среди коллекционеров и автолюбителей. Главное здесь — не скорость, а точность прохождения маршрута. В экипажах ценятся внимание к деталям и слаженность действий. Возраст автомобилей — не менее 30 лет, что придает событию особую атмосферу. Зрители: праздник для всей семьи Организаторы отмечают, что ежегодно на старте и финише собирается более 3 000 зрителей. Для многих это возможность увидеть вживую автомобили, которые когда-то были символами ушедших эпох. На площадке царит атмосфера большого семейного праздника: дети фотографируются с машинами, взрослые делятся воспоминаниями о прошлом. На трассе: эмоции за рулем раритета Журналист URA.RU, прокатившись на ГАЗ-21Р, отмечает: управление классическим автомобилем требует особого подхода. Плавность хода, уникальное переключение передач и неповторимый дух времени — все это становится частью незабываемого опыта. На трассе ретроавтомобили словно возвращаются к жизни, вновь показывая свой характер и возможности. Так, шестой «Кубок Урала» не только собрал автолюбителей и коллекционеров, но и подарил зрителям настоящее путешествие во времени — на колесах легендарных машин.