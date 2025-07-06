В поселке Волчанец Приморского края в ночь на 6 июля взорвался грузовик, который перевозил крабов. Машина частично сгорела, а ее груз разбросало по обочине дороги. Об этом сообщили очевидцы, которые сняли инцидент на видео, отметив, что в этом районе из-за палящего солнца теперь сильно пахнет тухлым мясом.
«Вчера ночью сидели у себя на базе. Прогремел взрыв. Взорвался грузовик. Точнее, не сам грузовик, а баллон с газом у него в кузове. Водителя не было в машине. А перевозил он, если видно, краба. <...> И здесь просто вонища, тухлятина», — заявил один из местных, снявший ситуацию на видео. Оно опубликовано в telegram-канале «DPS VL — Владивосток, Приморье, Россия».
Предварительно, в кузове грузовика лопнуло газовое оборудование. На данный момент пострадавших не зафиксировано.
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