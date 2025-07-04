Над сыном участника СВО из Копейска надругались в детском лагере, но дело возбуждать не стали. Видео

Над сыном участника СВО из Копейска надругались в детском лагере
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Инцидент произошел в детском лагере на Увильдах
Инцидент произошел в детском лагере на Увильдах Фото:

В Челябинской области в детском лагере «Юность» на берегу озера Увильды трое детей надругались над семилетним сыном участника СВО. Об этом сообщил отец пострадавшего. В Следственном комитете в возбуждении уголовного дела отказали. 

«Хочу придать огласке страшное происшествие, которое произошло с моим маленьким сыном семи лет. Я являюсь действующим участником СВО. К моему сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей», — сообщил боец в видео, опубликованном в группе «Копейск — О личном» в социальной сети «ВКонтакте». 

Со слов мужчины, его друг — тренер клуба «Боец» в Копейске, — и жена уговорили отправить с ними в лагерь сына. Пара гарантировала, что ребенок будет под чутким надзором. «Перед отправкой я лично попросил Алексея (друга — прим. URA.RU), чтобы он держал на контроле моего сына», — говорит мужчина. Но с 9 по 11 июня в детском лагере «Юность» старшие ребята применили насилие к ребенку. 12 июня об этом узнали воспитатели, установили всех причастных, но не применили никаких правомерных действий для защиты ребенка и попытались скрыть произошедшее в своих интересах. 

В челябинском СК ранее подтвердили, что проводят проверку по факту ЧП. Заявление было написано в отделе села Аргаяш. Но в возбуждении дела в итоге отказали — виноватым от 11 до 13 лет, и они не достигли возраста уголовное ответственности, пояснил заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров, пишет сайт «74.ру». 

«Сам факт был, СК провел проверку, вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Материалы проверки переданы в МВД для принятия решения о направлении детей в специальную школу закрытого типа», — сообщил Майоров. Но добавил, что окончательное решение отправлять детей в спецшколу или нет, примет суд.

Пострадавший ребенок сейчас находится дома с мамой. От помощи психологов они отказались. Трое подозреваемых (пока официальная информация подтверждена только по ним) тоже дома. 

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В Челябинской области в детском лагере «Юность» на берегу озера Увильды трое детей надругались над семилетним сыном участника СВО. Об этом сообщил отец пострадавшего. В Следственном комитете в возбуждении уголовного дела отказали.  «Хочу придать огласке страшное происшествие, которое произошло с моим маленьким сыном семи лет. Я являюсь действующим участником СВО. К моему сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей», — сообщил боец в видео, опубликованном в группе «Копейск — О личном» в социальной сети «ВКонтакте».  Со слов мужчины, его друг — тренер клуба «Боец» в Копейске, — и жена уговорили отправить с ними в лагерь сына. Пара гарантировала, что ребенок будет под чутким надзором. «Перед отправкой я лично попросил Алексея (друга — прим. URA.RU), чтобы он держал на контроле моего сына», — говорит мужчина. Но с 9 по 11 июня в детском лагере «Юность» старшие ребята применили насилие к ребенку. 12 июня об этом узнали воспитатели, установили всех причастных, но не применили никаких правомерных действий для защиты ребенка и попытались скрыть произошедшее в своих интересах.  В челябинском СК ранее подтвердили, что проводят проверку по факту ЧП. Заявление было написано в отделе села Аргаяш. Но в возбуждении дела в итоге отказали — виноватым от 11 до 13 лет, и они не достигли возраста уголовное ответственности, пояснил заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров, пишет сайт «74.ру».  «Сам факт был, СК провел проверку, вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Материалы проверки переданы в МВД для принятия решения о направлении детей в специальную школу закрытого типа», — сообщил Майоров. Но добавил, что окончательное решение отправлять детей в спецшколу или нет, примет суд. Пострадавший ребенок сейчас находится дома с мамой. От помощи психологов они отказались. Трое подозреваемых (пока официальная информация подтверждена только по ним) тоже дома. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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