Жители поселка Баландино возле одноименного аэропорта под Челябинском страдают от скачков напряжения в сети, что испортило электроприборы на сотни тысяч рублей. Как баландинцы рассказали URA.RU, проблема обозначилась несколько лет назад.
«В деревне сильные перепады напряжения в электросети. В результате у всех горят электроприборы. Мы у себя дома, чтобы защититься от эксцессов, поставили стабилизаторы и устройства защитного отключения. Но даже и так: если работает „стиралка“, то духовку и водонагреватель не включишь. А у нас малолетний ребенок», — пожаловалась URA.RU Галина Хабибулина.
Другая жительница Наталья Чебукина сообщила, что у нее сгорел стабилизатор и морозильная камера с продуктами. С более крупными проблемами, по словам собеседницы URA.RU, столкнулись жители домов № 2 на улице Полевой и № 8а на Южной. У людей сгорел компьютер стоимостью свыше 100 тысяч рублей.
На письма в разные инстанции пришли ответы. С проблемой в региональном правительстве согласились. Заместитель губернатора Татьяна Кучиц сообщила, что по результатам проверки качество электроэнергии в части домов Баландино действительно не соответствует требованиям ГОСТа. Причиной руководитель назвала несоответствие параметров распределительной сети существующим нагрузкам.
В пресс-службе «МРСК Урал» уточнили, что для решения проблемы необходимо строительство новой ЛЭП 10 кВ, реконструкция существующих сетей и установка трех дополнительных трансформаторных подстанций.
«С 1 января наша компания официально приступила к обслуживанию консолидированного электросетевого комплекса. Это предполагает не только реагирование на технологические нарушения, но и организацию планового технического обслуживание и капитальные ремонты. Проведенный аудит энергокомплекса Баландино выявил высокий износ переданного оборудования», — уточнили URA.RU энергетики.
В настоящее время они разрабатывают проектное решение для включения реконструкции сетей поселка в инвестпрограмму на 2027-2028 годы. Жители рассчитывают, что сроки не сдвинутся, как это было однажды: в 2020 году завершение работ планировалось на 2026 год.
Министр тарифного регулирования и энергетики области Антон Дрыга подтвердил информацию энергетиков о необходимости масштабной реконструкции сетей. Прокуратура региона взяла вопрос на контроль и направила обращение жителей в Госжилинспекцию для проведения проверки. Там почему-то ответили про управляющую компанию. Начальник Сергей Бавин указал, что невозможно рассмотреть обращение, поскольку нет сведений об обращении в управляющую организацию. Однако в поселке у жителей индивидуальных домов ее нет, о чем можно сделать вывод по адресам подписантов.
