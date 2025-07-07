Правительство РФ выделило почти два миллиарда рублей на строительство больниц

Правительство России выделило почти два миллиарда рублей на строительство и модернизацию больниц в трех регионах. Об этом сообщил исполнительный орган.
«Правительство выделило около 1,8 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах», — говорится в сообщении Правительства в официальном telegram-канале. Орловская область получит самую крупную сумму — около 1,3 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства многопрофильного центра «Орловская клиническая больница». Важно отметить, что федеральное финансирование предоставят на год раньше запланированного срока.
Псковская область получит почти 260 млн рублей в виде субсидии. Средства пойдут на строительство нового корпуса Островской межрайонной больницы, а также на реконструкцию Гдовской и Себежской районных больниц. Алтайскому краю выделено около 250 млн рублей. Эти средства направят на возведение хирургического отделения центра охраны материнства и детства в Барнауле.
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