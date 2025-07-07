«Все рейсы состоятся»: турагент из Перми дала советы, что делать при массовой отмене самолетов

Пока одни пермяки пытаются вернуться домой из Москвы и Санкт-Петербурга, другие летят отдыхать в Сочи и Турцию. Как планировать отпуск при массовой отмене рейсов, что делать в случае задержки и какие направления лучше выбирать, URA.RU рассказала директор пермского туристического агентства «А-тур» Алина Балыбердина.
Какие направления для отдыха лучше выбрать в июле?
Сейчас важно выбирать такие направления, куда летают самолеты из Перми, Екатеринбурга, Казани и других городов без пересадок, рассказала Алина Балыбердина. До города вылета лучше добираться на поезде. «Сейчас пересадки — огромная проблема. Если летите не из Перми, покупайте билеты на поезд до аэропорта вылета. Либо прилетайте туда за сутки до следующего рейса», — посоветовала турагент.
Собеседница агентства отметила, что ситуация меняется довольно часто. Так, 5 июля самолет из Перми вылетел в Турцию по расписанию. Рейс в Сочи 7 июля тоже отправился без задержек, а накануне туристы 10 часов ожидали вылета на Черноморское побережье.
Тем, кто только планирует отпуск, также советуют покупать страховку об отмене и задержке рейса. По словам турагента, в случае непредвиденной ситуации турист может обратиться в страховую компанию и возместить убытки. Стоимость страхового полиса разная. Например, при покупке билетов на сумму 45 тысяч рублей на двоих в обе стороны страховка может стоить 2,5 тысячи рублей.
Изменились ли цены на туры?
По словам турагента, цены резко выросли на авиабилеты в Пермь из Москвы и Санкт-Петербурга. На стоимость пакетных туров массовые задержки рейсов не повлияли. «Дагестан стоит также, а Турция на определенные даты даже стала дешевле», — добавила Алина Балыбердина.
Что не стоит делать при планировании отпуска?
Собеседница агентства отметила, что сейчас не нужно выбирать отдых в Европе, так как для этого необходима пересадка в аэропортах Каира, Стамбула, Баку, Еревана и других стран. «Первый сегмент рейса могут задержать, и вы не успеете дальше. Деньги при этом никто не вернет», — отметила турагент.
Она добавила, что если есть необходимость в пересадке, то нужно брать билет одной авиакомпании и лететь транзитом до пункта назначения. В этом случае могут пересадить на другой рейс, который летит позже, если первый задержат.
Также не рекомендуется брать билеты с маленькими пересадками. Так, пермяки, вылетающие в Грецию, купили билет до Москвы почти впритык к следующему. Пермский самолет задержали, и туристам пришлось потратить 90 тысяч рублей, чтобы улететь на следующем самолете.
Что делать тем, кто уже купил путевки?
Пермякам, вылетающим в отпуск в ближайшие, дни советуют не паниковать. «Нельзя дать прогноз, что будет завтра. За сутки до вылета посмотрите на онлайн табло аэропорта статус своего рейса. Сдавать билеты и путевки сейчас нет смысла, потому что все рейсы в итоге состоятся», — отметила Алина Балыбердина.
Что делать туристам в случае отмены рейса?
В случае отмены рейса туроператор пересаживает путешественников на другой рейс, предлагает полететь в другие даты или поменять направление. Также путешественник вправе вернуть деньги за тур, но этого делать не рекомендуется.
«Оформлять возврат невыгодно ни туроператорам, ни туристам. Туроператор понесет огромные издержки, так как часть суммы уже оплачена отелям и авиакомпаниям. А туристу придется ждать возврат 2-3 месяца. Поэтому рекомендую использовать потраченные деньги и выбрать другое направление или другие даты путешествия», — добавила Алина Балыбердина.
Ранее URA.RU рассказало, что в аэропортах по всей России массово задерживают рейсы. Аэропорты прекратили принимать и отправлять самолеты из-за закрытия неба. Это вынужденные меры, чтобы обезопасить пассажиров от атаки беспилотников.
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