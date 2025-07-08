Неадекватный фанат угрожал звезде 90-х Павлу Кашину

После выступления российского певца Павла Кашина в одном из московских клубов в его гримерную проник поклонник, который утверждал, что исполнителю угрожает смертельная опасность. Об этом сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел вечером 7 июля после выступления Кашина на Проспекте Мира, где он исполнял свои известные хиты.
«Фанат ворвался в гримерку звезды 90-х Павла Кашина и кричал, что певцу грозит смерть», — пишет telegram-канал Shot. Мужчина заявил, что на певца было организовано покушение: по его словам, уже сейчас снайперы, получившие заказ на убийство, наблюдают за артистом с крыши расположенного неподалеку здания и готовятся к совершению преступления.
Артист воспринял ситуацию всерьез, испугался и обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких подозрительных лиц. В настоящее время устанавливается личность неизвестного, который находился в гримерке артиста.
Павел Кашин, известный как певец и композитор, часто характеризуется как представитель интеллектуального рока и последний романтик отечественной сцены. Несмотря на свой самобытный стиль и уникальность, артист по неясным причинам так и не вошел в число ведущих исполнителей российской эстрады. Его творчество отличается отсутствием явных аналогов среди предшественников и последователей. Среди популярных песен Кашина в 90-е — «Город», «Барышня», «На крыльях любви».
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