В РФ назвали пиратством посягательства Запада на танкеры с российской нефтью

Посол Барбин: Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море
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Россия намерена защищать свои интересы в Балтийском море, заявил Барбин
Россия намерена защищать свои интересы в Балтийском море, заявил Барбин Фото:

Россия намерена жестко пресекать попытки западных стран вмешиваться в проход российских нефтяных танкеров через Балтийское море. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин. По его словам, любые посягательства на российские суда в регионе будут рассматриваться как акты «пиратства» и получать соответствующий ответ Москвы.

«Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — заявил Барбин. Его слова приводит РИА Новости.

Он также напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы закреплены в действующем международном праве и подтверждены юридическими обязательствами Дании. Дипломат отметил, что Россия намерена опираться на эти нормы при обеспечении безопасности своих экономических интересов и не допустит ограничений на передвижение своих судов со стороны западных государств.

В мае 2025 года в нейтральных водах Балтийского моря эстонские ВМС и ВВС Польши уже пытались задержать танкер Jaguar, следовавший в российский порт Приморск. Эти попытки закончились после того, как на помощь гражданскому кораблю вылетел российский истребитель Су-35. По словам экспертов, подобные инциденты увеличивают риски вооруженного столкновения между Россией и странами НАТО в регионе. Россия неоднократно заявляла о готовности защищать свои интересы в Балтийском море.

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Россия намерена жестко пресекать попытки западных стран вмешиваться в проход российских нефтяных танкеров через Балтийское море. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин. По его словам, любые посягательства на российские суда в регионе будут рассматриваться как акты «пиратства» и получать соответствующий ответ Москвы. «Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — заявил Барбин. Его слова приводит РИА Новости. Он также напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы закреплены в действующем международном праве и подтверждены юридическими обязательствами Дании. Дипломат отметил, что Россия намерена опираться на эти нормы при обеспечении безопасности своих экономических интересов и не допустит ограничений на передвижение своих судов со стороны западных государств. В мае 2025 года в нейтральных водах Балтийского моря эстонские ВМС и ВВС Польши уже пытались задержать танкер Jaguar, следовавший в российский порт Приморск. Эти попытки закончились после того, как на помощь гражданскому кораблю вылетел российский истребитель Су-35. По словам экспертов, подобные инциденты увеличивают риски вооруженного столкновения между Россией и странами НАТО в регионе. Россия неоднократно заявляла о готовности защищать свои интересы в Балтийском море.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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