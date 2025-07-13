На 32-м километре внутренней стороны МКАД в Москве загорелся и взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. На месте происшествия работают экстренные службы города, движение в районе аварии осложнено.
«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении департамента в telegram-канале. Сведения о произошедшем и пострадавших в настоящее время уточняются. На участке, где произошло ДТП, движение затруднено.
Как сообщил telegram-канал Shot, пламенем оказался объят Hyundai Santa Fe. Пострадавших нет.
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