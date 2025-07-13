Машина загорелась на ходу и взорвалась на МКАД в Москве. Видео

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На МКАД загорелось авто
На МКАД загорелось авто Фото:

На 32-м километре внутренней стороны МКАД в Москве загорелся и взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. На месте происшествия работают экстренные службы города, движение в районе аварии осложнено.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении департамента в telegram-канале. Сведения о произошедшем и пострадавших в настоящее время уточняются. На участке, где произошло ДТП, движение затруднено.

Как сообщил telegram-канал Shot, пламенем оказался объят Hyundai Santa Fe. Пострадавших нет.

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На 32-м километре внутренней стороны МКАД в Москве загорелся и взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. На месте происшествия работают экстренные службы города, движение в районе аварии осложнено. «На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении департамента в telegram-канале. Сведения о произошедшем и пострадавших в настоящее время уточняются. На участке, где произошло ДТП, движение затруднено. Как сообщил telegram-канал Shot, пламенем оказался объят Hyundai Santa Fe. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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