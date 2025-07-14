Паслер готовится ко встрече с Хуснуллиным на открытии «путинского автобана»

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча может состояться уже на этой неделе
Встреча может состояться уже на этой неделе Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер на этой неделе готовится ко встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным — в формате ВКС. По данным URA.RU, федеральный чиновник может принять участие  в открытии свердловского участка трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (в народе — «путинский автобан») на этой неделе.

При этом еще один собеседник уточняет, что на 100% участие Хуснуллина в мероприятии и формат встречи пока не определены. Скорое открытие участка, который строили и ремонтировали последние несколько лет, анонсировал сам Паслер на полях «Иннопрома» 9 июля.

«Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, экономики, развития, ну и по сути всех остальных инициатив. Поэтому, честно говоря, мы ожидаем, что это будет уже очень-очень скоро. Я считаю, что даже быстрее, чем вы думаете», — подчеркивал Паслер.

Масштабное строительство федеральной трассы от города Дюртюли до поселка Ачит стартовало в 2021 году, когда президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Изначально запустить движение по всей трассе планировали в конце 2024-го, но дату несколько раз сдвигали. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер на этой неделе готовится ко встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным — в формате ВКС. По данным URA.RU, федеральный чиновник может принять участие  в открытии свердловского участка трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (в народе — «путинский автобан») на этой неделе. При этом еще один собеседник уточняет, что на 100% участие Хуснуллина в мероприятии и формат встречи пока не определены. Скорое открытие участка, который строили и ремонтировали последние несколько лет, анонсировал сам Паслер на полях «Иннопрома» 9 июля. «Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, экономики, развития, ну и по сути всех остальных инициатив. Поэтому, честно говоря, мы ожидаем, что это будет уже очень-очень скоро. Я считаю, что даже быстрее, чем вы думаете», — подчеркивал Паслер. Масштабное строительство федеральной трассы от города Дюртюли до поселка Ачит стартовало в 2021 году, когда президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Изначально запустить движение по всей трассе планировали в конце 2024-го, но дату несколько раз сдвигали. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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