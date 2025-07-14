Паслер готовится ко встрече с Хуснуллиным на открытии «путинского автобана»

Врио свердловского губернатора Денис Паслер на этой неделе готовится ко встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным — в формате ВКС. По данным URA.RU, федеральный чиновник может принять участие в открытии свердловского участка трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (в народе — «путинский автобан») на этой неделе.
При этом еще один собеседник уточняет, что на 100% участие Хуснуллина в мероприятии и формат встречи пока не определены. Скорое открытие участка, который строили и ремонтировали последние несколько лет, анонсировал сам Паслер на полях «Иннопрома» 9 июля.
«Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, экономики, развития, ну и по сути всех остальных инициатив. Поэтому, честно говоря, мы ожидаем, что это будет уже очень-очень скоро. Я считаю, что даже быстрее, чем вы думаете», — подчеркивал Паслер.
Масштабное строительство федеральной трассы от города Дюртюли до поселка Ачит стартовало в 2021 году, когда президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Изначально запустить движение по всей трассе планировали в конце 2024-го, но дату несколько раз сдвигали. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.
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