Экс-глава Совбеза США раскрыл правду о поставках Украине оружия

Экс-глава Совбеза США Шимер: Трамп передаст Украине оружие, одобренное Байденом
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Трамп может продолжить помощь Украине только в рамках поставок, одобренных Байденом
Трамп может продолжить помощь Украине только в рамках поставок, одобренных Байденом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новые поставки оружия на Украину, о которых может объявить президент США Дональд Трамп 14 июля, будут проходить в рамках соглашений, одобренных еще во времена президентства Джо Байдена. Об этом сообщил бывший руководитель отдела Восточной Европы и Украины Совета нацбезопасности США Дэвид Шимер.

«В их рамках (возобновленных поставках оружия на Украину, — прим. URA.RU) будет предоставлена только помощь, одобренная еще при администрации Байдена», — пояснил Дэвид Шимер в интервью The New York Times. Он отметил, что это приведет к восстановлению статуса-кво недельной давности, когда объемы военной поддержки постепенно сокращались. Для более внушительной военной помощи Украине, по мнению Шимера, США должны выработать новую стратегию и усилить экономическое давление на Россию.

Ранее СМИ сообщали о приостановке поставок ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов из-за нехватки запасов в США. В то же время, по некоторой информации, в новом плане, который Трамп собирается представить 14 июля, может появиться пункт о передаче Украине дальнобойных ракет, якобы способных поражать цели на значительном расстоянии вглубь России.

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Новые поставки оружия на Украину, о которых может объявить президент США Дональд Трамп 14 июля, будут проходить в рамках соглашений, одобренных еще во времена президентства Джо Байдена. Об этом сообщил бывший руководитель отдела Восточной Европы и Украины Совета нацбезопасности США Дэвид Шимер. «В их рамках (возобновленных поставках оружия на Украину, — прим. URA.RU) будет предоставлена только помощь, одобренная еще при администрации Байдена», — пояснил Дэвид Шимер в интервью The New York Times. Он отметил, что это приведет к восстановлению статуса-кво недельной давности, когда объемы военной поддержки постепенно сокращались. Для более внушительной военной помощи Украине, по мнению Шимера, США должны выработать новую стратегию и усилить экономическое давление на Россию. Ранее СМИ сообщали о приостановке поставок ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов из-за нехватки запасов в США. В то же время, по некоторой информации, в новом плане, который Трамп собирается представить 14 июля, может появиться пункт о передаче Украине дальнобойных ракет, якобы способных поражать цели на значительном расстоянии вглубь России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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