Челябинская птицефабрика выиграла спор о господдержке на 11 миллионов

Птицефабрика «Челябинская» выиграла в суде спор с региональным минсельхозом на 11,166 млн рублей. Как следует из решения суда, претензии министерства возникли из-за лошадиных сил.
«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — указала судья Оксана Щербакова. Министерство сельского хозяйства требовало возврата субсидии, ссылаясь на расхождения в данных о мощности сельхозтехники, выявленные при проверке.
По мнению министерства, птицефабрика занизила показатели для получения субсидии. Фактические показатели составили 33,3 тысячи лошадиных сил, что на 87,02 лошадиных силы больше заявленного значения. Также министерство возмутилось тем, что в документах указали пять легковых автомобилей, хотя они в производстве напрямую не участвуют. Деньги, направленные в сентябре 2023 года, минсельхоз потребовал вернуть обратно.
Отказывая в удовлетворении иска, суд привел свою аргументацию. Щербакова сочла, что сведения о технике были согласованы с министерством до подписания соглашения. Включение легковых автомобилей в расчеты также не нанесло ущерба бюджету. Занижение данных лишь ужесточило для общества план результативности использования денег. И птицефабрика его выполнила. Закупив технику, она превысила индикативные данные. Удельный показатель составил почти 154 лошадиных силы на 100 га. При этом если убрать из расчета легковой транспорт, достигнутая мощность для отчета должна была чуть превысить 146 лошадиных сил.
Щербакова отметила, что нарушения носят формальный характер и не повлияли на цели использования субсидии. Резюмируя, суд подчеркнул, что птицефабрика добросовестно выполнила условия соглашения и превысила показатели по технической оснащенности.
При подготовке материала URA.RU обратилось к обеим сторонам спора. В пресс-службе минсельхоза ответили, что комментарий готовится.
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