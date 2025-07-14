Прокуратура начала проверку после обвала набережной в ХМАО

Прокуратура ХМАО инициировала проверку инцидента, связанного с обвалом части набережной в жилом комплексе «Георгиевский» города Сургута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ. На данный момент результатов нет, устанавливаются обстоятельства инцидента», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что после сильных дождей обвалилась часть новой набережной в ЖК «Георгиевский». В результате происшествия один человек оказался в воде, однако, ему удалось самостоятельно выбраться на берег. Застройщику, группе компаний «Сибпромстрой», направлено уведомление о необходимости устранения последствий обвала и восстановления набережной.
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