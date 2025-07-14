Прокуратура начала проверку после обвала набережной в ХМАО

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Прокуратура начала проверку из-за обвала набережной в Сургуте
Прокуратура начала проверку из-за обвала набережной в Сургуте Фото:

Прокуратура ХМАО инициировала проверку инцидента, связанного с обвалом части набережной в жилом комплексе «Георгиевский» города Сургута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ. На данный момент результатов нет, устанавливаются обстоятельства инцидента», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что после сильных дождей обвалилась часть новой набережной в ЖК «Георгиевский». В результате происшествия один человек оказался в воде, однако, ему удалось самостоятельно выбраться на берег. Застройщику, группе компаний «Сибпромстрой», направлено уведомление о необходимости устранения последствий обвала и восстановления набережной.

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Прокуратура ХМАО инициировала проверку инцидента, связанного с обвалом части набережной в жилом комплексе «Георгиевский» города Сургута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ. На данный момент результатов нет, устанавливаются обстоятельства инцидента», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что после сильных дождей обвалилась часть новой набережной в ЖК «Георгиевский». В  результате происшествия один человек оказался в воде, однако, ему удалось самостоятельно выбраться на берег. Застройщику, группе компаний «Сибпромстрой», направлено уведомление о необходимости устранения последствий обвала и восстановления набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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