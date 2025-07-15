В США раскрыли последствия планов Трампа ввести пошлины против РФ

Президент США Дональд Трамп вряд ли реализует планы ввести 100-процентные импортные пошлины против России и ее торговых партнеров, поскольку такие меры могут нанести значительный ущерб экономике самих Штатов и их союзников. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на мнение аналитиков и источников, знакомых с позицией американской администрации.
Как отмечает издание, введение высоких пошлин затронет поставки удобрений, стали и урана из России, которые необходимы для поддержания работы ряда отраслей в США, в том числе атомных электростанций. «Если цель состоит в том, чтобы сократить экспорт энергоносителей из России, то это не сработает», — заявил бывший американский дипломат Эдвард Фишман. Газета подчеркивает, что попытки давления на торговых партнеров России, включая Китай, могут привести к новому витку противостояния между Вашингтоном и Пекином.
NYT указывает, что объем импорта из России в США в 2024 году составил три миллиарда долларов, тогда как американский экспорт в Россию не превышает 500 миллионов. По мнению опрошенных аналитиков, такие цифры делают угрозу введения пошлин малозначимой для российской экономики, однако последствия для глобальных рынков могут оказаться серьезными. В публикации также содержится информация о том, что все основные союзники США — страны Евросоюза и Япония — поддерживают значительные торговые связи с Россией и Китаем, поэтому американские меры могут негативно сказаться и на их экономиках. Газета отмечает, что Трамп ранее уже неоднократно объявлял жесткие сроки принятия санкций, но затем переносил их выполнение.
Ранее, 14 июля, Трамп сообщил о планах передать Киеву военную технику при условии финансирования этих поставок Европой. Также он заявил о возможном введении 100-процентных вторичных пошлин на товары из России и ее стран-партнеров в случае отсутствия соглашения по Украине в течение 50 дней.
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