Россия помогла подростку вернуться домой с Украины

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Процесс возвращения был сложным и потребовал участия нескольких сторон
Процесс возвращения был сложным и потребовал участия нескольких сторон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские власти помогли 13-летнему мальчику вернуться из Украины к своим родителям. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик», — сказала Львова-Белова журналистам, передает РИА Новости. По ее словам, в 2016 году бабушка по материнской линии вывезла внука на Украину по семейным обстоятельствам. В дальнейшем семья приняла решение о возвращении мальчика в Россию, поскольку сам ребенок также выразил желание воссоединиться с родителями.

Процесс возвращения был сложным и потребовал участия нескольких сторон. В решении вопроса активно участвовали государство Катар, Международный комитет Красного Креста, а также профильные российские ведомства. Львова-Белова подчеркнула, что эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Российские власти продолжают оказывать содействие в возвращении детей к родственникам не только из Украины, но и из других стран, где находятся несовершеннолетние граждане России.

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Российские власти помогли 13-летнему мальчику вернуться из Украины к своим родителям. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик», — сказала Львова-Белова журналистам, передает РИА Новости. По ее словам, в 2016 году бабушка по материнской линии вывезла внука на Украину по семейным обстоятельствам. В дальнейшем семья приняла решение о возвращении мальчика в Россию, поскольку сам ребенок также выразил желание воссоединиться с родителями. Процесс возвращения был сложным и потребовал участия нескольких сторон. В решении вопроса активно участвовали государство Катар, Международный комитет Красного Креста, а также профильные российские ведомства. Львова-Белова подчеркнула, что эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Российские власти продолжают оказывать содействие в возвращении детей к родственникам не только из Украины, но и из других стран, где находятся несовершеннолетние граждане России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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