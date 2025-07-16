Россия помогла подростку вернуться домой с Украины

Российские власти помогли 13-летнему мальчику вернуться из Украины к своим родителям. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик», — сказала Львова-Белова журналистам, передает РИА Новости. По ее словам, в 2016 году бабушка по материнской линии вывезла внука на Украину по семейным обстоятельствам. В дальнейшем семья приняла решение о возвращении мальчика в Россию, поскольку сам ребенок также выразил желание воссоединиться с родителями.
Процесс возвращения был сложным и потребовал участия нескольких сторон. В решении вопроса активно участвовали государство Катар, Международный комитет Красного Креста, а также профильные российские ведомства. Львова-Белова подчеркнула, что эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Российские власти продолжают оказывать содействие в возвращении детей к родственникам не только из Украины, но и из других стран, где находятся несовершеннолетние граждане России.
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