Свердловскому ветерану бандитских войн вынесли приговор за похищение бизнесмена

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему криминальному авторитету Андрею Овчинникову (Овчина). Его обвинили в преступлении, случившимся в 2017 году, когда он похитил бизнесмена и незаконно хранил боеприпасы. По первому делу ему назначили 7,5 лет колонии, а по второму — истек срок давности, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Овчинников освобожден от отбытия наказания по ч. 1 ст. 222 УК РФ в связи с истечением срока давности. Железнодорожный райсуд назначил Андрею Овчинникову наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пояснили там. Его признали виновным по трем статьям.
По версии следствия, знакомый Овчинникова вместе с двумя партнерами владел автостоянкой. Мужчина умер, а его сын пожаловался Овчинникову, что другие два предпринимателя не хотят отдавать родным умершего часть прибыли. Затем появилась идея похитить одного из партнеров. Бизнесмена отвезли в лес, после чего мужчину нашли убитым.
Похитителями оказались знакомые Овчинникова — спортсмены Владимир Лысенков и Алексей Дубовой. За дело они должны были получить помещение для спортивного клуба. В итоге мужчин отправили в колонию. В 2020 году начали судить Овчинникова за организацию похищения, а во время обысков у него нашли сумку с патронами.
Следователи СКР отметили, что в ходе расследования проведен ряд судебных экспертиз, которые помогли раскрыть преступление. Всего было допрошено более 30 свидетелей.
Кроме этого, Овчинникова судят по делу об убийстве экс-помощника бывшего вора в законе Трофы Алексея Суродеева. Силовики считают, что к его убийству причастен Овчина.
ЧП произошло 5 января. По версии следствия, у Суродеева произошел конфликт с Овчиной во время застолья. Последний якобы схватился за нож и ударил оппонента, а после скрылся с места преступления. В больницу пострадавший обратился лишь через несколько дней, и впоследствии умер. Овчинникова задержали 17 января в госпитале. Он уверяет, что уважал Суродеева и лечился у него. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.
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