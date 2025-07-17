Медведев: заявления о якобы возможном нападении России на Европу — это чушь

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Медведев заявил, что Запад разными способами пытается начать открытую войну с РФ
Медведев заявил, что Запад разными способами пытается начать открытую войну с РФ Фото:

Заявления западных политиков о якобы возможной агрессии России в отношении Европы — это бред. Подобные фейковые инфоповоды вбрасывают специально для дестабилизации ситуации в мире. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что такие действия являются еще одним доказательством открытой войны Запада против Москвы. 

«Напомню, что наш президент [Владимир Путин] недвусмысленно заявил: воевать с НАТО и „нападать на Европу“ Россия не собирается. Заявления западных политиков на эту тему — полная чушь», — заявил Медведев для ТАСС, отвечая на вопросы по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Он также подчеркнул важность обнародования и освещения подобных фактов. «„Тезис „история всех рассудит“ хорош, если известны все факты и обстоятельства, необходимые для такого суда“, — отметил зампред Совбеза. При этом он указал на роль солдат Красной армии как главного судьи для нацистов во времена гитлеровской Германии.

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Заявления западных политиков о якобы возможной агрессии России в отношении Европы — это бред. Подобные фейковые инфоповоды вбрасывают специально для дестабилизации ситуации в мире. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что такие действия являются еще одним доказательством открытой войны Запада против Москвы.  «Напомню, что наш президент [Владимир Путин] недвусмысленно заявил: воевать с НАТО и „нападать на Европу“ Россия не собирается. Заявления западных политиков на эту тему — полная чушь», — заявил Медведев для ТАСС, отвечая на вопросы по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Он также подчеркнул важность обнародования и освещения подобных фактов. «„Тезис „история всех рассудит“ хорош, если известны все факты и обстоятельства, необходимые для такого суда“, — отметил зампред Совбеза. При этом он указал на роль солдат Красной армии как главного судьи для нацистов во времена гитлеровской Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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