В Европе рассказали, в чем Россия превосходит ЕС

Глава МИД Польши Сикорский: Россия превосходит Европу в развитии боевых дронов
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По мнению политика, Россия успешна в области дронов из-за конфликта с Украиной
По мнению политика, Россия успешна в области дронов из-за конфликта с Украиной Фото:

Россия опережает страны ЕС по уровню развития боевых беспилотников. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения.

«Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — отметил Сикорский, комментируя ситуацию с современными технологиями применения дронов на поле боя. Он подчеркнул, что российские военные достигли значительных успехов в этой сфере на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Глава МИД Польши также сообщил, что польские военные будут перенимать опыт у украинских офицеров в области использования дронов. Для этого в Польше сейчас создается специальный учебно-аналитический центр, где специалисты будут обучаться современным тактикам и технологиям управления беспилотниками. По словам Сикорского, такой подход позволит повысить обороноспособность страны и сократить технологическое отставание от России.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал о планах значительно увеличить количество дальнобойных атак по России с помощью беспилотников и заключить новые контракты на закупку десятков тысяч дронов. Киев регулярно использует беспилотники для ударов по российским территориям, включая отдаленные регионы, а российские средства ПВО продолжают сбивать вражеские аппараты.

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Россия опережает страны ЕС по уровню развития боевых беспилотников. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения. «Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — отметил Сикорский, комментируя ситуацию с современными технологиями применения дронов на поле боя. Он подчеркнул, что российские военные достигли значительных успехов в этой сфере на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Глава МИД Польши также сообщил, что польские военные будут перенимать опыт у украинских офицеров в области использования дронов. Для этого в Польше сейчас создается специальный учебно-аналитический центр, где специалисты будут обучаться современным тактикам и технологиям управления беспилотниками. По словам Сикорского, такой подход позволит повысить обороноспособность страны и сократить технологическое отставание от России. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал о планах значительно увеличить количество дальнобойных атак по России с помощью беспилотников и заключить новые контракты на закупку десятков тысяч дронов. Киев регулярно использует беспилотники для ударов по российским территориям, включая отдаленные регионы, а российские средства ПВО продолжают сбивать вражеские аппараты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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