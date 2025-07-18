Вскрыта схема взяток на 400 млн при поставках для Минобороны

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В СК заявили о схеме взяток на сотни миллионов рублей
В СК заявили о схеме взяток на сотни миллионов рублей Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Начальник радиотехнической службы Минобороны РФ Олег Лопатиев предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на сумму более 400 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа. Как сообщили в СК России, расследование уголовного дела завершено.

«Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева, обвиняемого в совершении трех преступлений», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком».

По данным следствия, с 2022 по 2025 годы Лопатиев курировал выполнение контрактов между Минобороны и двумя предприятиями — АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор». Общая стоимость контрактов на поставку технических устройств превысила 400 миллионов рублей. Следователи установили, что Лопатиев получил взятки от руководителей указанных компаний — Игоря Ястремского, Станислава Медведева и Романа Титкова — за покровительство и обеспечение беспрепятственного исполнения договоров.

В рамках расследования для обеспечения возможного взыскания штрафа и гражданского иска наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого на сумму свыше 37 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее адвокат Юлия Нитченко сообщила, что экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны России Илья Тимофеев, проходящий по делу о получении взяток, также обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщила его адвокат Юлия Нитченко. По словам Нитченко, Тимофеев завершает ознакомление с материалами дела, которое связано с заключением пяти государственных контрактов. Адвокат уточнила, что материалы дела уже переданы в суд.

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Начальник радиотехнической службы Минобороны РФ Олег Лопатиев предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на сумму более 400 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа. Как сообщили в СК России, расследование уголовного дела завершено. «Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева, обвиняемого в совершении трех преступлений», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком». По данным следствия, с 2022 по 2025 годы Лопатиев курировал выполнение контрактов между Минобороны и двумя предприятиями — АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор». Общая стоимость контрактов на поставку технических устройств превысила 400 миллионов рублей. Следователи установили, что Лопатиев получил взятки от руководителей указанных компаний — Игоря Ястремского, Станислава Медведева и Романа Титкова — за покровительство и обеспечение беспрепятственного исполнения договоров. В рамках расследования для обеспечения возможного взыскания штрафа и гражданского иска наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого на сумму свыше 37 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Ранее адвокат Юлия Нитченко сообщила, что экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны России Илья Тимофеев, проходящий по делу о получении взяток, также обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщила его адвокат Юлия Нитченко. По словам Нитченко, Тимофеев завершает ознакомление с материалами дела, которое связано с заключением пяти государственных контрактов. Адвокат уточнила, что материалы дела уже переданы в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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