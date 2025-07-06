Против полковника Тимофеева завели новое дело по гособоронзаказу

Бывший начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев, фигурирующий в деле о взятках, обвиняется в превышении полномочий при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила адвокат Юлия Нитченко.
«Илья Тимофеев заканчивает ознакомление с материалами дела по п. „б“ ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, связанного с заключением пяти госконтрактов», — рассказала Нитченко. Она отметила, что материалы дела направлены в суд. По данным следствия, новое обвинение связано с заключением государственных контрактов между Минобороны РФ и компанией «Спецтехника».
Дело является частью расследования в отношении бывших руководителей ремонтной фирмы Олега Иванова и Игоря Миронова. Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, совершенного организованной группой и приведшего к тяжким последствиям.
Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за действия в интересах коммерческой организации при исполнении госконтракта. Сам обвиняемый отказался признавать вину, передает «Национальная служба новостей».
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