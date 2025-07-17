17 июля 2025

В Екатеринбурге байкер погиб в ДТП с легковушкой, вылетевшей на встречку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклист скончался через два часа после ДТП (архивное фото)
Мотоциклист скончался через два часа после ДТП (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 18 июля произошло жесткое ДТП, в котором 22-летний водитель ВАЗ вылетел на встречку, врезавшись в 32-летнего байкера. Водитель мотоцикла скончался в больнице через два часа после аварии, рассказали в Госавтоинспекции.

«На улице Волгоградской водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha, двигавшемуся во встречном направлении, в результате столкновения 32-летний мотоциклист скончался», — пояснили там. Инспекторы организовали проверку.

Похожая авария случилась накануне в Нижнем Тагиле. Там 54-летний водитель иномарки при перестроении не уступил дорогу 44-летнему байкеру. От удара мотоциклиста отбросило. Он умер в больнице через четыре часа после ДТП. Как оказалось, водительских прав у него не было.

Авария в Екатеринбурге
Авария в Екатеринбурге
Фото:
ДТП в Нижнем Тагиле
ДТП в Нижнем Тагиле
Фото:

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В Екатеринбурге в ночь на 18 июля произошло жесткое ДТП, в котором 22-летний водитель ВАЗ вылетел на встречку, врезавшись в 32-летнего байкера. Водитель мотоцикла скончался в больнице через два часа после аварии, рассказали в Госавтоинспекции. «На улице Волгоградской водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha, двигавшемуся во встречном направлении, в результате столкновения 32-летний мотоциклист скончался», — пояснили там. Инспекторы организовали проверку. Похожая авария случилась накануне в Нижнем Тагиле. Там 54-летний водитель иномарки при перестроении не уступил дорогу 44-летнему байкеру. От удара мотоциклиста отбросило. Он умер в больнице через четыре часа после ДТП. Как оказалось, водительских прав у него не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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