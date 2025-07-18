Путину предложили посмотреть на икону

Авдеев предложил Путину посмотреть на икону, которую реставрировали 100 лет
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Путину предложили взглянуть на икону, которую реставрировали целый век
Путину предложили взглянуть на икону, которую реставрировали целый век Фото:

Президенту России Владимиру Путину предложили ознакомиться с уникальной иконой, связанной с именем князя Андрея Боголюбского, после завершения столетней реставрации. С подобным предложением выступил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию…», — заявил Авдеев, предлагая путину посмотреть на икону в ходе встречи с главой государства. По его словам, реставраторы сотворили чудо. Цитата по РИА «Новости».

Губернатор пояснил, что речь идет о полноразмерной иконе высотой 185 сантиметров, датируемой 1155 годом. Экспонат считают одной из ключевых реликвий, связанных с историей Владимира и князем Андреем Боголюбским. По словам Авдеева, специалисты работали над восстановлением памятника искусства в течение целого века.

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Президенту России Владимиру Путину предложили ознакомиться с уникальной иконой, связанной с именем князя Андрея Боголюбского, после завершения столетней реставрации. С подобным предложением выступил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию…», — заявил Авдеев, предлагая путину посмотреть на икону в ходе встречи с главой государства. По его словам, реставраторы сотворили чудо. Цитата по РИА «Новости». Губернатор пояснил, что речь идет о полноразмерной иконе высотой 185 сантиметров, датируемой 1155 годом. Экспонат считают одной из ключевых реликвий, связанных с историей Владимира и князем Андреем Боголюбским. По словам Авдеева, специалисты работали над восстановлением памятника искусства в течение целого века.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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