Путину предложили посмотреть на икону

Президенту России Владимиру Путину предложили ознакомиться с уникальной иконой, связанной с именем князя Андрея Боголюбского, после завершения столетней реставрации. С подобным предложением выступил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию…», — заявил Авдеев, предлагая путину посмотреть на икону в ходе встречи с главой государства. По его словам, реставраторы сотворили чудо. Цитата по РИА «Новости».
Губернатор пояснил, что речь идет о полноразмерной иконе высотой 185 сантиметров, датируемой 1155 годом. Экспонат считают одной из ключевых реликвий, связанных с историей Владимира и князем Андреем Боголюбским. По словам Авдеева, специалисты работали над восстановлением памятника искусства в течение целого века.
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