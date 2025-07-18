Промышленные закупки и газификация: пермяки стали потреблять больше «голубого топлива»

В Пермском крае по итогам прошлого года объем транспортировки газа составил 15,8 млрд кубометров, что на 12% больше, чем годом ранее. Эта информация содержится в годовом отчете АО «Газпром газораспределение Пермь».
По словам источника, близкого к компании, увеличение объемов на 12% связано с двумя факторами. «Рост объемов транспортировки газа обусловлен увеличением потребления Пермской ГРЭС и активной газификацией сельских территорий», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».
В отчете указано, что в 2024 году ПАО «Интер РАО России», управляющее Пермской ГРЭС, дополнительно приобрело более 1 млрд кубометров газа. Кроме того, в регионе продолжилось развитие газовой инфраструктуры в сельской местности — уровень газификации здесь вырос с 37,1% до 38%. При этом в самой Перми этот показатель снизился: с 88,9% до 88,7%, что связано с опережающими темпами развития сетей за пределами города.
Прикамье уже четыре года подряд входит в число лидеров РФ по темпам газификации. URA.RU сообщало ранее, что к июлю целевая программа охватывала 572 населенных пункта края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!