18 июля 2025

Промышленные закупки и газификация: пермяки стали потреблять больше «голубого топлива»

Потребление газа в Пермском крае за год увеличилось на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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За год уровень газификации сел Прикамья вырос более чем на 1%
За год уровень газификации сел Прикамья вырос более чем на 1% Фото:

В Пермском крае по итогам прошлого года объем транспортировки газа составил 15,8 млрд кубометров, что на 12% больше, чем годом ранее. Эта информация содержится в годовом отчете АО «Газпром газораспределение Пермь».

По словам источника, близкого к компании, увеличение объемов на 12% связано с двумя факторами. «Рост объемов транспортировки газа обусловлен увеличением потребления Пермской ГРЭС и активной газификацией сельских территорий», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».

В отчете указано, что в 2024 году ПАО «Интер РАО России», управляющее Пермской ГРЭС, дополнительно приобрело более 1 млрд кубометров газа. Кроме того, в регионе продолжилось развитие газовой инфраструктуры в сельской местности — уровень газификации здесь вырос с 37,1% до 38%. При этом в самой Перми этот показатель снизился: с 88,9% до 88,7%, что связано с опережающими темпами развития сетей за пределами города.

Прикамье уже четыре года подряд входит в число лидеров РФ по темпам газификации. URA.RU сообщало ранее, что к июлю целевая программа охватывала 572 населенных пункта края.

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В Пермском крае по итогам прошлого года объем транспортировки газа составил 15,8 млрд кубометров, что на 12% больше, чем годом ранее. Эта информация содержится в годовом отчете АО «Газпром газораспределение Пермь». По словам источника, близкого к компании, увеличение объемов на 12% связано с двумя факторами. «Рост объемов транспортировки газа обусловлен увеличением потребления Пермской ГРЭС и активной газификацией сельских территорий», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». В отчете указано, что в 2024 году ПАО «Интер РАО России», управляющее Пермской ГРЭС, дополнительно приобрело более 1 млрд кубометров газа. Кроме того, в регионе продолжилось развитие газовой инфраструктуры в сельской местности — уровень газификации здесь вырос с 37,1% до 38%. При этом в самой Перми этот показатель снизился: с 88,9% до 88,7%, что связано с опережающими темпами развития сетей за пределами города. Прикамье уже четыре года подряд входит в число лидеров РФ по темпам газификации. URA.RU сообщало ранее, что к июлю целевая программа охватывала 572 населенных пункта края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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