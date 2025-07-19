19 июля 2025

Житель Сургута завоевал золото на Кубке Европы по дзюдо. Фото

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Благодаря сургутянину российская сборная заняла первое место в медальном зачёте
Благодаря сургутянину российская сборная заняла первое место в медальном зачёте Фото:

Сургутянин Антон Федин стал лучшим дзюдоистом Европы. Он завоевал золотую медаль на этапе Кубка Европы, который проходил в венгерском городе Пакш. Об этом сообщили в мэрии Сургута.  

«Сургутский спортсмен стал лучшим на этапе Кубка Европы по дзюдо. Соревнования проходили в венгерском городе Пакш», — написано в telegram-канале ведомства.

Благодаря победе сургутянина российская сборная заняла первое место в общем медальном зачете турнира. Федин стал одним из пяти российских спортсменов, выигравших золото на этих соревнованиях

На этапе Кубка Европы в Пакше выступили более 500 дзюдоистов из 40 государств. Сборная России сумела опередить соперников по количеству наград высшей пробы, укрепив свои позиции в международном рейтинге. Выступление Антона Федина стало одним из ключевых для команды на этом турнире.

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Сургутянин Антон Федин стал лучшим дзюдоистом Европы. Он завоевал золотую медаль на этапе Кубка Европы, который проходил в венгерском городе Пакш. Об этом сообщили в мэрии Сургута.   «Сургутский спортсмен стал лучшим на этапе Кубка Европы по дзюдо. Соревнования проходили в венгерском городе Пакш», — написано в telegram-канале ведомства. Благодаря победе сургутянина российская сборная заняла первое место в общем медальном зачете турнира. Федин стал одним из пяти российских спортсменов, выигравших золото на этих соревнованиях На этапе Кубка Европы в Пакше выступили более 500 дзюдоистов из 40 государств. Сборная России сумела опередить соперников по количеству наград высшей пробы, укрепив свои позиции в международном рейтинге. Выступление Антона Федина стало одним из ключевых для команды на этом турнире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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