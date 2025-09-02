«Готовил отставку 2 года»: профайл первого замглавы «Сургутнефтегаза» Нуряева

Покинувший пост заместителя главы ПАО «Сургутнефтегаз» Анатолий Нуряев проработал в компании почти всю жизнь. Журналисты URA.RU собрали факты биографии о самом доверенном заместителе Владимира Богданова, который готовил почву для своей отставки на протяжении двух лет, чтобы не подвести команду.
Анатолий Сергеевич Нуряев родился в Баку 8 января 1949 года, ему 76 лет. Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» женат, у него шестеро детей.
Нуряев окончил Азербайджанский институт нефти и химии, его специальность — горный инженер. Карьеру начинал простым токарем, после окончания института работал оператором добычи нефти и газа на нефтепромыслах Азербайджана.
Большая часть его жизни связана с «Сургутнефтегазом». В компанию он пришел в 1977 году. «Он приехал на Север из Азербайджана вместе с Вагитом Алекперовым, они были молодыми специалистами и работали технологами. Потом цеха возглавляли. Потом Алекперова на Лянтор поставили главным инженером. А Анатолий Сергеевич здесь рос по карьерной лестнице», — вспоминает близкий к компании источник.
В 1985-м Нуряев возглавил нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Быстринскнефть», которое входит в структуру «Сургутнефтегаза». А в 1994 получил должность первого заместителя гендиректора компании, где и работал до выхода на пенсию. Он был куратором всех НГДУ компании, отвечал за технологии, за капремонт скважин и внедрение инноваций.
Нуряев, по словам источника, два года готовился к выходу на пенсию, растил себе смену. «Это очень грамотный, высококлассный специалист. Интеллектуальная мощь, ответственность, дисциплина — это все спецы старой закалки», — замечает собеседник агентства.
Топ-менеджер является обладателем огромного числа государственных наград. В 2017 году ему, главе СНГ Владимиру Богданову и советнику главного геолога Юрию Батурину за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири была вручена Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий. Вручал ее лично президент России Владимир Путин за разработку уникальных гидродинамических моделей, которые позволили извлекать полезные ископаемые с высокой эффективностью, но при этом соблюдать техносферную безопасность.
Также Нуряев получил звание заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ в 1993 году, Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2013), Орден «Знак Почёта», Орден «Дружбы», медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Он также является обладателем знаков «За заслуги перед округом» и «За заслуги перед городом Сургутом». В 2013 году он стал лауреатом премии «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа». Его имя занесено в Книгу Почета Сургута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!