Девочку в Петербурге ударило током, когда она стояла на остановке

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за того, что девочку ударило током
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В Санкт-Петербурге девочку на остановке ударило током
В Санкт-Петербурге девочку на остановке ударило током Фото:

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка получила удар электрическим током на остановке общественного транспорта на улице Марата. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, в дневное время 19 июля восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб», — сообщили представители telegram-канала СК по Санкт-Петербургу. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. По информации ведомства, ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и причины возникновения опасной ситуации на остановке.

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В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка получила удар электрическим током на остановке общественного транспорта на улице Марата. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу. Возбуждено уголовное дело. «По предварительным данным, в дневное время 19 июля восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб», — сообщили представители telegram-канала СК по Санкт-Петербургу. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. По информации ведомства, ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и причины возникновения опасной ситуации на остановке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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