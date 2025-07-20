Девочку в Петербурге ударило током, когда она стояла на остановке

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка получила удар электрическим током на остановке общественного транспорта на улице Марата. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу. Возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, в дневное время 19 июля восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб», — сообщили представители telegram-канала СК по Санкт-Петербургу. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. По информации ведомства, ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и причины возникновения опасной ситуации на остановке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.