21 июля 2025

Отремонтировать опасную дорогу обязали администрацию Березников

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура обратилась в суд с требованием привести дорогу в порядок
Прокуратура обратилась в суд с требованием привести дорогу в порядок Фото:

Суд обязал администрацию Березников (Пермский край) отремонтировать участок дороги «Березники — Романово» из-за выявленных на ней опасных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Проведен осмотр участка автомобильной дороги „Березники — Романово“. Отмечены дефекты проезжей части в виде многочисленных выбоин, просадок, колейности. По итогам проверки главе муниципального образования внесено представление, однако выявленные нарушения в полном объеме устранены не были, ремонт дороги не произведен», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале.

Уточняется, что ведомство уже направляло представление в адрес главы Березников, однако это не привело к устранению всех выявленных проблем. Для обеспечения безопасности движения ведомство обратилось в суд с требованием привести дорогу в надлежащее состояние.

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Суд обязал администрацию Березников (Пермский край) отремонтировать участок дороги «Березники — Романово» из-за выявленных на ней опасных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. «Проведен осмотр участка автомобильной дороги „Березники — Романово“. Отмечены дефекты проезжей части в виде многочисленных выбоин, просадок, колейности. По итогам проверки главе муниципального образования внесено представление, однако выявленные нарушения в полном объеме устранены не были, ремонт дороги не произведен», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале. Уточняется, что ведомство уже направляло представление в адрес главы Березников, однако это не привело к устранению всех выявленных проблем. Для обеспечения безопасности движения ведомство обратилось в суд с требованием привести дорогу в надлежащее состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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