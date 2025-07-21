Отремонтировать опасную дорогу обязали администрацию Березников

Суд обязал администрацию Березников (Пермский край) отремонтировать участок дороги «Березники — Романово» из-за выявленных на ней опасных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Проведен осмотр участка автомобильной дороги „Березники — Романово“. Отмечены дефекты проезжей части в виде многочисленных выбоин, просадок, колейности. По итогам проверки главе муниципального образования внесено представление, однако выявленные нарушения в полном объеме устранены не были, ремонт дороги не произведен», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале.
Уточняется, что ведомство уже направляло представление в адрес главы Березников, однако это не привело к устранению всех выявленных проблем. Для обеспечения безопасности движения ведомство обратилось в суд с требованием привести дорогу в надлежащее состояние.
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